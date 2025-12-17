Борис Филатов, городской глава Днепра, сообщил о важном соглашении с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Мэр Днепра Филатов: «Случилось настоящее чудо»

" Когда-то я уже писал, что эта проклятая война (как бы странно это ни звучало) открыла украинскому местному самоуправлению так называемое "окно возможностей" для развития межмуниципального партнерства ", — заметил Филатов.

По его словам, можно по-разному относиться к сегодняшним американским инициативам, но никто не может отрицать тот факт, что без помощи Соединенных Штатов Украине не удержаться в войне.

"Впрочем, я никогда не комментировал и не буду комментировать внешнеполитическую повестку дня. Но я могу говорить о Днепре. Поэтому скажу, что сейчас произошло настоящее ЧУДО. Нам удалось заключить официальное соглашение с Нью-Йорком! И я искренне считаю, что для нашего прифронтового города это действительно знаковое событие. Одна из таких, о которых еще несколько лет назад было не мечтать!" – подчеркнул Филатов.

По словам мэра Днепра, до сих пор сложно было представить, что Нью-Йорк и Днепр будут иметь нечто общее.

"А теперь это стало реальностью. Соглашение о дружественном сотрудничестве между нашими городами мы вместе с мэром Эриком Адамсом подписали в историческом здании New York City Hall . Со всеми подобающими торжествами. Благодарен нашей команде и всем нашим американским коллегам, проведшим плодотворные переговоры на каждом этапе пути к этому невероятному соглашению. Все подробности – впоследствии", – заметил мэр.

Он отметил, что такие соглашения с городами-партнерами очень важны для прифронтового Днепра.

"Взять, например, наше соглашение с японским городом Осакой. Мы заключили ее только летом 2022-го, после начала полномасштабного вторжения, хотя до этого потратили пять долгих лет на всякие технические встречи, переговоры и попытки прийти к согласию в этом вопросе. Сейчас во время великой войны помощь Днепру от японского народа и правительства достигает десятков миллионов долларов и на самом деле неоценима на помощь", – пояснил Борис Филатов.

