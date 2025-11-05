logo_ukra

Смертельний удар по Дніпропетровщині: поліція показала наслідки (ФОТО)

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

5 листопада 2025, 16:10
За 4 листопада окупанти завдали ворожих ударів КАБами, важкою артилерією, БпЛА та FPV-дронами  по прифронтових населених пунктах. Під вогнем перебували Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський район. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію поліції Дніпропетровської області.

Смертельний удар по Дніпропетровщині: поліція показала наслідки (ФОТО)

Смертельний удар по Дніпропетровщині: поліція показала наслідки (ФОТО)

Внаслідок ворожого обстрілу КАБами по центру селища Покровське Синельниківського району загинули дві людини – поліцейський ГУНП в Луганській області та цивільний чоловік. Постраждали четверо людей. Пошкоджень зазнали магазини та торгівельні павільйони, кафе, перукарня, п’ятиповерховий будинок та автомобілі.  Також ворог атакував Васильківську, Петропавлівську і Дубовиківську громади району безпілотниками. Поранено 41-річного чоловіка, руйнувань зазнала інфраструктура, господарські споруди, приватні будинки та автомобілі.

По Тернівці Павлоградського району російська армія вдарила безпілотником — пошкоджено об’єкт інфраструктури.

4 листопада війська країни-агресора завдали майже чотири десятки ударів по Нікопольщині.  На лінію 102 надійшло 43 повідомлення про обстріли. Після 16-ї години окупанти скерували один із безпілотників на приватну оселю в селі Покровської сільської територіальної громади. Акубаротравми отримали двоє місцевих мешканців віком 52 та 56 років. Чоловікам надали медичну допомогу. Під час огляду слідчі Нікопольського районного управління поліції зафіксували пошкодження навчального закладу, господарських споруд, авто та приватних осель — один будинок повністю зруйнований.

Робота слідчо-оперативних груп поліції на місцях атак триває в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Державного бюро розслідувань.



