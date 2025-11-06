Враг массированно атаковал Каменское Днепропетровской области десятками беспилотников. Пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены авто. Изуродованная инфраструктура, транспортное предприятие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию и.о. начальника ДнепрОВА Владислава Гайваненко.

Массированный удар по Днепропетровщине: люди оказались под завалами

По данным ГСЧС, в результате российского удара возникло несколько пожаров. На одной из локаций частично разрушены крыша и перекрытие одного из подъездов четырехэтажного жилого дома.

Из-под завалов удалось спасти 5 человек.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По данным местных СМИ, в Каменском после удара РФ идет поисковая операция — спасатели разыскивают еще одного человека под завалами.

Также, как сообщило руководство "Укрзализныци", россияне также атаковали станцию "Запорожье-Каменское" на Днепропетровщине.

Без пострадавших. Однако поезда в регионе из-за последствий обстрела движутся со значительными задержками.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за 4 ноября оккупанты нанесли вражеские удары КАБами, тяжелой артиллерией, БпЛА и FPV-дронами по прифронтовым населенным пунктам. Под огнем находились Никопольский, Павлоградский и Синельниковский район. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Днепропетровской области.

В результате вражеского обстрела КАБами по центру поселка Покровское Синельниковского района погибли два человека — полицейский ГУНП в Луганской области и гражданский мужчина. Пострадали четыре человека.