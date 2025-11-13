Служба безпеки України затримала ще одного російського агента на Дніпропетровщині. На замовлення фсб він збирав координати оборонних заводів та об’єктів енергетики, по яких ворог готував ракетно-дронові удари.

Масовані атаки Павлограда: стало відомо, хто за ними стоїть

За матеріалами справи, коригувальником виявився 47-річний житель Павлограда, який чекав на окупацію регіону, про що писав у Телеграм-каналах.

Фігурант мав інвалідність І групи, яку використовував при перевірці документів правоохоронцями та безперешкодному перетині блокпостів, коли виходив "на завдання".

Під час розвідвилазок агент обходив місто та його околиці, шукав об’єкти, які, на його думку, могли бути задіяні у виконанні оборонних замовлень, і передавав цю інформацію окупантам.

Найбільше ворога цікавили розташування виробничих цехів з виготовлення бойових безпілотних комплексів.

Також агент фіксував на телефонну камеру зовнішні периметри електропідстанцій.

За наявною інформацією, окупанти планували використати його дані для серії повітряних атак по регіону.

Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ворог без перестану б’є по Павлограду.