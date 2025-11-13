Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в Днепропетровской области. По заказу ФСБ он собирал координаты оборонных заводов и объектов энергетики, по которым враг готовил ракетно-дроновые удары.

Массированные атаки Павлограда: стало известно, кто за ними стоит

По материалам дела, корректировщиком оказался 47-летний житель Павлограда, ожидавший оккупации региона, о чем писал в Телеграм-каналах.

Фигурант имел инвалидность I группы, которую использовал при проверке документов правоохранителями и беспрепятственном пересечении блокпостов, когда выходил "на задание".

Во время разведвылазок агент обходил город и его окрестности, искал объекты, которые, по его мнению, могли быть задействованы в выполнении оборонных заказов и передавал эту информацию оккупантам.

Больше всего врага интересовали расположение производственных цехов по изготовлению боевых беспилотных комплексов.

Также агент фиксировал на телефонную камеру внешние периметры электроподстанций.

По имеющейся информации, оккупанты планировали использовать его данные для серии воздушных атак по региону.

Сотрудники СБУ задержали агента на начальном этапе его разведактивности.

Во время обысков по месту жительства фигуранта у него изъят смартфон с поличным на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг беспрестанно бьет по Павлограду.