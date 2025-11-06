Вибухи в Дніпрі: що відомо (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні з 17:30 окупанти накрили місто Дніпро ударними безпілотниками. У місті лунали потужні вибухи, було чути проліт "шахедів" та роботу ППО. Відомо про щонайменше 7 БПЛА, якими атакували росіяни місто Дніпро.

Вибухи в Дніпрі: що відомо (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

За даними т.в.о. начальника ДніпрОВА Владислава Гайваненка, область під масованою атакою безпілотників. Загроза зберігається.

Голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину, зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури. Триває загроза ударів БпЛА, вночі можливі повторні атаки.

"Подбайте про зарядження гаджетів і павербанків, зробіть невеликий запас води на випадок перебоїв. Залишайтеся в безпечних місцях в разі тривоги, реагуйте на сирени. Бережіть себе та рідних", – наголосив Лукашук.

Місцеві пабліки повідомляють, що після атаки у Дніпрі сталося загоряння. Відбою тривоги поки не було.

Також відомо, що окупанти десятками "шахедів" атакували місто Павлоград, туди продовжують залітати нові БПЛА і лунають вибухи. Місто вже повністю знеструмлене, містяни повідомляють, що також немає і води.

ОНОВЛЕНО: У Дніпрі, за інформацією ОВА на цю хвилину, четверо постраждалих – 34-річна жінка і чоловіки 40, 42 і 57 років. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.