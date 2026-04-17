77830

2443.97

43.89

51.77

Головна Новини Регіони Дніпро Курйоз на межі з трагедією: у Дніпрі невідомі поцупили ворожий дрон, щоб злити з нього дизель
Курйоз на межі з трагедією: у Дніпрі невідомі поцупили ворожий дрон, щоб злити з нього дизель

«Соляру злиємо і повернемо»: соцмережі обговорюють викрадення небезпечного БПЛА через ціни на пальне

17 квітня 2026, 18:20
Недилько Ксения

У Дніпрі під час масованої атаки БПЛА у місцевих Telegram-каналах з'явилося термінове звернення до громадян із проханням бути розсудливими. Як з'ясувалося, ворожий безпілотник зник з місця падіння до того, як його встигли забрати відповідні служби. Автори допису наголошують на смертельній небезпеці такого "трофея":

"Хтось. Вкрав. Шахед. Його не встигли забрати відповідні служби, і він ЗНИК. бумласка, це не є іграшка, він може бахнути — в будь-який момент".

Ситуація набула неочікуваного повороту після того, як у коментарях з'явилася іронічна відповідь від одного з користувачів. Він пояснив такий вчинок прагматичними, хоч і вкрай ризикованими мотивами, натякаючи на високу вартість пального:

"Ты цены на дизель видел?? Соляру сольём и вернём, не нервничай".

Попри жартівливий тон коментаторів, ситуація залишається критичною. Фахівці закликають негайно позбутися небезпечної знахідки, аби уникнути трагічних наслідків.

Вибухотехніки просять просто залишити дрон у безпечному місці (подалі від людей) та повідомити про його місцеперебування. Автори звернення запевняють, що за таке "запозичення" нікого карати не будуть: "Просто викиньте десь, і наберіть служби, вас сварити — не будуть".

Пам'ятайте, що будь-яка нерозірвана зброя або дрон можуть бути заміновані або мати таймер самоліквідації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з самого ранку Дніпро опинився під масованим ударом ворожих безпілотних літальних апаратів. У місті лунають потужні вибухи.

Як повідомляють профільні моніторингові канали, цього разу окупанти застосували керовані дрони з реактивними двигунами. Безпілотники заходили на територію обласного центру хвилями з різних боків, постійно змінюючи траєкторію польоту в спробах перехитрити та оминути українську систему протиповітряної оборони. Зважаючи на те, що останнім часом агресор не обирає конкретних військових цілей, а завдає цілеспрямованих ударів прямо по житлових масивах та об'єктах цивільної інфраструктури, за ворожими "шахедами" почалося справжнє полювання у місті.



