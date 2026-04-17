Атака на Дніпро: у середмісті збили реактивний безпілотник, який пікірував у бік дитячої лікарні

З самого ранку Дніпро опинився під масованим ударом ворожих безпілотних літальних апаратів. У місті прогриміли потужні вибухи.

Як повідомляють профільні моніторингові канали, цього разу окупанти застосували керовані дрони з реактивними двигунами. Безпілотники заходили на територію обласного центру хвилями з різних боків, постійно змінюючи траєкторію польоту в спробах перехитрити та оминути українську систему протиповітряної оборони. Зважаючи на те, що останнім часом агресор не обирає конкретних військових цілей, а завдає цілеспрямованих ударів прямо по житлових масивах та об'єктах цивільної інфраструктури, за ворожими "шахедами" почалося справжнє полювання у місті.

Один із таких безпілотників вдалося ліквідувати безпосередньо в центральній частині Дніпра в момент, коли апарат уже перейшов у пікірування. Відеозапис знищення смертоносної техніки над територією центрального парку та розташованої поблизу дитячої лікарні, куди, ймовірно цілився і керований ударний дрон, розлетілися по мережі.

Згодом в інтернеті з'явився ще один відеоматеріал. На ньому чітко видно наслідки бойової роботи: збитий шахед впав у центральному парку, прямо біля входу, де через дорогу розміщено стаціонар дитячої лікарні. Попередньо, відомо про постраждалих внаслідок атаки.

Інформація оновлюється.