Курьез на грани с трагедией: в Днепре неизвестные украли вражеский дрон, чтобы слить с него дизель

В Днепре во время массированной атаки БПЛА в местных Telegram-каналах появилось срочное обращение к гражданам с просьбой быть здравомыслящими. Как выяснилось, вражеский беспилотник скрылся с места падения до того, как его успели забрать соответствующие службы. Авторы сообщения подчеркивают смертельную опасность такого "трофея":

Сбитый "шахед"

"Кто-то. Украл. Шахед. Его не успели забрать соответствующие службы, и он исчез. бумласка, это не игрушка, он может бахнуть — в любой момент".

Ситуация приобрела неожиданный поворот после того, как в комментариях появился иронический ответ от одного из пользователей. Он объяснил такой поступок прагматическими, хоть и крайне рискованными мотивами, намекая на высокую стоимость горючего:

"Ты цены на дизель видел? Соляру сольем и вернём, не нервничай".

Несмотря на шутливый тон комментаторов, ситуация остается критической. Специалисты призывают немедленно избавиться от опасной находки, чтобы избежать трагических последствий.

Взрывотехники просят просто оставить дрон в безопасном месте (вдали от людей) и сообщить о его местонахождении. Авторы обращения уверяют, что за такое "заимствование" никого наказывать не будут: "Просто выбросьте где-нибудь, и наберите службы, вас ругать – не будут".

Помните, что любое неразорванное оружие или дрон может быть заминирован или иметь таймер самоликвидации.

с самого утра Днепр оказался под массированным ударом вражеских беспилотных летательных аппаратов. В городе раздаются мощные взрывы.

Как сообщают профильные мониторинговые каналы, на этот раз оккупанты применили управляемые дроны с реактивными двигателями. Беспилотники заходили на территорию областного центра волнами с разных сторон, постоянно меняя траекторию полета в попытках перехитрить и обойти украинскую систему противовоздушной обороны. Учитывая, что в последнее время агрессор не выбирает конкретных военных целей, а наносит целенаправленные удары прямо по жилым массивам и объектам гражданской инфраструктуры, за вражескими "шахедами" началась настоящая охота в городе.