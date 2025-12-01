Сьогодні вранці росіяни атакували місто Дніпро балістичними ракетами. Через удар загинуло четверо людей, ще десятки отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Кров ллється з каталок: лікар Дніпра про смертельний удар по місту

Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко повідомив, який жах коїться у його закладі після "прильотів".

"Кров ллється з каталок…

Дніпро здригнулося після вибуху і чисельні "швидкі" поїхали до приймального відділення Мечникова.

Важко бути сильним, коли прилітають ракети.

Десятки критичних та вкрай важкопоранених.

Багато жінок.

Звично бачити чоловіків, але жіночі тіла з відірваними руками та ногами, вибитими очима розповідають про страшні наслідки ракетного вибуху.

Щонайменше десяток ран в кожному тілі.

Багато хто не міг дихати.

Перевели на апарати ШВЛ.

Всі хірурги та анестезіологи Мечникова стоять в операційних, рятуючи життя простих дніпрян.

Війна не шкодує нікого.

Ракети розривають шматками тіло та ментально добираються дуже глибоко до душі всіх, хто це бачить та відчуває", – пише лікар.

Зазначимо, що унаслідок ворожої атаки на Дніпро 1 грудня до міських лікарень звернулися 9 мешканців. У пацієнтів переважно забійні рани, осколкові поранення.

На стаціонарному лікуванні перебувають 6 людей. Це 4 жінок та 2 чоловіків (від 41 до 67 років). Вони отримують усю необхідну медичну допомогу.

Ще 3 пацієнтів лікуватимуться амбулаторно.

За даними т.в.о. керівника ДніпрОВА Владислава Гайваненка, щонайменше 40 постраждалих у Дніпрі після удару. Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані.

Четверо людей загинули.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про жахливий удар по Дніпру сьогодні та публікував фото.