logo_ukra

BTC/USD

86709

ETH/USD

2837.22

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ворожі війська скинули на Дніпро балістичні ракети

1 грудня 2025, 12:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні о 10:10 у Дніпрі та області було оголошено повітряну тривогу у зв’язку із загрозою застосування балістичних ракет з південно-східного напрямку, а саме – з Таганрогу РФ. Трохи згодом у місті пролунали два потужних вибухи, повідомляється про задимлення після влучання, пишуть моніторингові канали. Ймовірно, ворог міг застосувати дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Дніпру.

Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вибухи у Дніпрі: що відомо про прильоти

Повітряна тривога у місті та області триває, також додалася загроза застосування тактичної авіації на ТОТ.

Владислав Гайваненко, т.в.о. керівника ДніпрОВА о 10:31: "Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях".

Моніторингові канали пишуть, що можуть бути люди під завалами унаслідок ворожого удару.

Є постраждалі після вибуху.

Швидка працює оперативно, медики надають допомогу пораненим.

За даними моніторингових каналів, один чоловік загинув, п'ятеро людей отримали поранення. Одну дівчину було вивільнено з-під завалів.

Наразі рух біля місця ударів перекрито.

Владислав Гайваненко об 11:44: "Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі. Попередньо – восьмеро людей. Рятувальна операція триває.

Попередньо – пошкоджені СТО та підприємства.

Обстеження території триває, наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці. Лікарі, рятувальники, поліція поряд з людьми.

Надають всю необхідну допомогу".

Владислав Гайваненко, о 12:20: "15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі.

Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані".

Інформація оновлюється.

Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2
Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини