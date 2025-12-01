Вибухи у Дніпрі: багато загиблих та поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні о 10:10 у Дніпрі та області було оголошено повітряну тривогу у зв’язку із загрозою застосування балістичних ракет з південно-східного напрямку, а саме – з Таганрогу РФ. Трохи згодом у місті пролунали два потужних вибухи, повідомляється про задимлення після влучання, пишуть моніторингові канали. Ймовірно, ворог міг застосувати дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Дніпру.

Вибухи у Дніпрі: що відомо про прильоти

Повітряна тривога у місті та області триває, також додалася загроза застосування тактичної авіації на ТОТ.

Владислав Гайваненко, т.в.о. керівника ДніпрОВА о 10:31: "Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з'ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях".

Моніторингові канали пишуть, що можуть бути люди під завалами унаслідок ворожого удару.

Є постраждалі після вибуху.

Швидка працює оперативно, медики надають допомогу пораненим.

За даними моніторингових каналів, один чоловік загинув, п'ятеро людей отримали поранення. Одну дівчину було вивільнено з-під завалів.

Наразі рух біля місця ударів перекрито.

Владислав Гайваненко об 11:44: "Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі. Попередньо – восьмеро людей. Рятувальна операція триває.

Попередньо – пошкоджені СТО та підприємства.

Обстеження території триває, наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці. Лікарі, рятувальники, поліція поряд з людьми.

Надають всю необхідну допомогу".

Владислав Гайваненко, о 12:20: "15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі.

Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані".

Інформація оновлюється.