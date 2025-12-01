Кровь льется с каталок: врач Днепра о смертельном ударе по городу

Рубрики
Сегодня утром россияне атаковали город Днепр баллистическими ракетами. Из-за удара погибли четыре человека, еще десятки получили ранения разной степени тяжести.
Кровь льется из каталок: врач Днепра о смертельном ударе по городу
Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил , какой ужас творится в его заведении после "прилетов".
"Кровь льется из каталок…
Днепр содрогнулся после взрыва и многочисленные "скорые" поехали в приемное отделение Мечникова.
Трудно быть сильным, когда прилетают ракеты.
Десятки критических и крайне тяжелораненых.
Многие женщины.
Привычно видеть мужчин, но женские тела с оторванными руками и ногами, выбитыми глазами, рассказывают о страшных последствиях ракетного взрыва.
По меньшей мере, десяток ран в каждом теле.
Многие не могли дышать.
Перевели на аппараты ИВЛ.
Все хирурги и анестезиологи Мечникова стоят в операционных, спасая жизнь простых днепрян.
Война никого не жалеет.
Ракеты разрывают кусками тело и ментально добираются очень глубоко по душе всех, кто это видит и чувствует ", – пишет врач.
Отметим, что в результате вражеской атаки на Днепр 1 декабря в городские больницы обратились 9 жителей. У пациентов преимущественно ушибы, осколочные ранения.
На стационарном лечении находятся 6 человек. Это 4 женщины и 2 мужчины (от 41 до 67 лет). Они получают всю необходимую медицинскую помощь.
Еще 3 пациента будут лечиться амбулаторно.
По данным и.о. руководителя ДнепрОВА Владислава Гайваненко, по меньшей мере, 40 пострадавших в Днепре после удара. Подавляющее большинство в больницах. К сожалению, 11 раненых в тяжелом состоянии.
Четверо человек погибли.
