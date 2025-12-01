Кровь льется с каталок: врач Днепра о смертельном ударе по городу

Сегодня утром россияне атаковали город Днепр баллистическими ракетами. Из-за удара погибли четыре человека, еще десятки получили ранения разной степени тяжести.

Кровь льется из каталок: врач Днепра о смертельном ударе по городу

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил , какой ужас творится в его заведении после "прилетов".

"Кровь льется из каталок…

Днепр содрогнулся после взрыва и многочисленные "скорые" поехали в приемное отделение Мечникова.

Трудно быть сильным, когда прилетают ракеты.

Десятки критических и крайне тяжелораненых.

Многие женщины.

Привычно видеть мужчин, но женские тела с оторванными руками и ногами, выбитыми глазами, рассказывают о страшных последствиях ракетного взрыва.

По меньшей мере, десяток ран в каждом теле.

Многие не могли дышать.

Перевели на аппараты ИВЛ.

Все хирурги и анестезиологи Мечникова стоят в операционных, спасая жизнь простых днепрян.

Война никого не жалеет.

Ракеты разрывают кусками тело и ментально добираются очень глубоко по душе всех, кто это видит и чувствует ", – пишет врач.

Отметим, что в результате вражеской атаки на Днепр 1 декабря в городские больницы обратились 9 жителей. У пациентов преимущественно ушибы, осколочные ранения.

На стационарном лечении находятся 6 человек. Это 4 женщины и 2 мужчины (от 41 до 67 лет). Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Еще 3 пациента будут лечиться амбулаторно.

По данным и.о. руководителя ДнепрОВА Владислава Гайваненко, по меньшей мере, 40 пострадавших в Днепре после удара. Подавляющее большинство в больницах. К сожалению, 11 раненых в тяжелом состоянии.

Четверо человек погибли.

Напомним, портал "Комментарии" писал об ужасном ударе по Днепру и публиковал фото.