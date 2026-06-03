Вибух у Дніпрі: окупанти вдарили балістикою з Таганрога (ОНОВЛЮЄЬСЯ)

Сьогодні пообіді у Дніпрі було чутно гучний вибух, який налякав місцевих мешканців, що досі оговтуюься після учорашньої смертельної атаки. За попередньою інформацією, російські загарбники застосували для удару балістичну ракету, яку було випущено з району російського Таганрога.

Ілюстративне фото

"Сьогодні о 15:36 у Дніпрі пролунав потужний вибух, попередньо було влучання балістики, яку окупанти кинули з Таганрогу РФ", — фіксують хронологію подій моніторингові пабліки.

Одразу після вибуху жителі міста помітили густий стовп диму, що піднявся над місцем влучання. Туди невідкладно вирушили всі екстрені та рятувальні служби для подолання наслідків ворожого нальоту. Згодом ситуацію офіційно прокоментував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Дніпровському району", — чітко окреслив зону ураження очільник ОВА.

Наразі деталі інциденту та масштаби руйнувань встановлюються фахівцями. Профільні відомства збирають інформацію з лікарень міста, оскільки на цей момент дані щодо поранених чи загиблих громадян усе ще залишаються невідомими.

"За даними моніторингових каналів, у місті спостерігається задимлення після удару, всі служби прямують на місце прильоту. Інформація про постраждалих уточнюється", — резюмується у зведенні з місця подій.

Олександр Ганжа о 16:46: "Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні. Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу".

Олександр Ганжа в 16:55: "Росіяни знову завдали удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж. Чи є постраждалі – з'ясовуємо".

Олександр Ганжа о 17:25: "Ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. Медична допомога знадобилася вже шістьом людям. П'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані".

Атака на місто триває, перебувайте в укриттях.

Інформація оновлюється.