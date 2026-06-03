«Конченые уроды и трусы»: Борис Филатов эмоционально отреагировал на удар оккупантов по гражданским складам в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов резко и эмоционально прокомментировал очередную атаку российских войск на областной центр. Комментируя последствия продолжающегося до сих пор вражеского обстрела, глава города провел четкую линию между военными успехами Сил обороны Украины и трусливыми действиями оккупантов, воюющих с гражданскими объектами.

Борис Филатов, мэр Днепра

"Мы им – боевой корвет в Кронштадте. А они нам — составы АТБ с продовольствием в Днепре", — подчеркнул мэр города, указывая на кардинальную разницу в выборе целей.

Российский удар пришел по логистической инфраструктуре, обеспечивающей продуктами питания мирное население. Такая тактика устрашения и уничтожения гражданских объектов вызвала волну возмущения у руководства города. Мэр не сдерживал эмоций, характеризуя нравственное лицо и сущность российских военных преступников, вновь попавших в гуманитарную инфраструктуру.

"Вылупки йоб@ные. Конченные уроды и трусы", — безапелляционно высказался Борис Филатов по поводу действий российской армии.

На месте попадания продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий пожара. Городские власти продолжают фиксировать ущерб, нанесенный продовольственной безопасности региона, пока городской голова резюмирует общее состояние и возмущение всех жителей Днепра после этого циничного прилета.

"Уже просто нет слов", — констатировал глава Днепра в своем сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем оккупанты атакуют Днепр баллистическими ракетами, вероятно, с кассетными боевыми частями, а также управляемыми ударными БпЛА. Сейчас в городе поражен склад с продуктами питания сети "АТБ", бурлит пожар, тяжело ранены люди.