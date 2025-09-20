Кількість загиблих зросла: Зеленський розкрив деталі удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Країна-агресор провела чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 40 крилатих та балістичних ракет, та близько 580 БПЛА різних типів. Одним із найбільш постраждалих міст виявився Дніпро. У місті зафіксовано пряме влучення ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Станом на даний момент відомо про десятки поранених внаслідок обстрілу. Троє людей загинули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що під ударом перебували Дніпро та Дніпропетровщина, а також Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Одеська області.

"Метою ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучення ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Станом на даний момент відомо про десятки поранених у результаті обстрілу. Три людини, на жаль, загинули", — написав український лідер.

Зеленський подякував українським військовослужбовцям, які протягом ночі захищали небо. Також він наголосив, що пілоти F-16 цього разу "результативно відпрацювали у захисті України від крилатих ракет".

Президент України наголосив, що такі російські удари не мають військової необхідності.

"Це усвідомлена стратегія Росії залякувати цивільних та руйнувати нашу інфраструктуру", — додав Володимир Зеленський.

Саме тому, за його словами, союзники України мають продемонструвати сильну відповідь. Необхідно посилити ППО, постачання озброєння, а також розширювати тиск санкцій проти російської військової машини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — смертельний удар РФ по Дніпропетровщині : не обійшлося без загиблих.



