Кількість загиблих зросла: Зеленський розкрив деталі удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Країна-агресор провела чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 40 крилатих та балістичних ракет, та близько 580 БПЛА різних типів. Одним із найбільш постраждалих міст виявився Дніпро. У місті зафіксовано пряме влучення ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Станом на даний момент відомо про десятки поранених внаслідок обстрілу. Троє людей загинули. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава держави зазначив, що під ударом перебували Дніпро та Дніпропетровщина, а також Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Одеська області.
Зеленський подякував українським військовослужбовцям, які протягом ночі захищали небо. Також він наголосив, що пілоти F-16 цього разу "результативно відпрацювали у захисті України від крилатих ракет".
Президент України наголосив, що такі російські удари не мають військової необхідності.
Саме тому, за його словами, союзники України мають продемонструвати сильну відповідь. Необхідно посилити ППО, постачання озброєння, а також розширювати тиск санкцій проти російської військової машини.
