Главная Новости Регионы Днепр Количество погибших возросло: Зеленский раскрыл детали удара РФ по многоэтажке в Днепре
commentss НОВОСТИ Все новости

Количество погибших возросло: Зеленский раскрыл детали удара РФ по многоэтажке в Днепре

Зеленский заявил, что Россия по многоэтажке в Днепре ударила ракетой с кассетным боеприпасом

20 сентября 2025, 09:45
Автор:
Кравцев Сергей

Страна-агрессор провела очередную массированную атаку по Украине, применив 40 крылатых и баллистических ракет, и около 580 БПЛА разных типов. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Днепр. В городе зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека погибли. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. 

Количество погибших возросло: Зеленский раскрыл детали удара РФ по многоэтажке в Днепре

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что под ударом находились Днепр и Днепропетровщина, а также Николаевская, Черниговская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Одесская области.

"Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли", — написал украинский лидер.

Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в течение ночи защищали небо. Также он подчеркнул, что пилоты F-16 в этот раз "результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет".

Президент Украины акцентировал, что такие российские удары не имеют военной необходимости. 

"Это осознанная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру", — добавил Владимир Зеленский. 

Именно поэтому, по его словам, союзники Украины должны продемонстрировать сильный ответ. Необходимо усилить ПВО, поставки вооружения, а также расширять санкционное давление против российской военной машины.

Читайте также на портале "Комментарии" — смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших.




