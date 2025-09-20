Количество погибших возросло: Зеленский раскрыл детали удара РФ по многоэтажке в Днепре

Рубрики
Кравцев Сергей
Страна-агрессор провела очередную массированную атаку по Украине, применив 40 крылатых и баллистических ракет, и около 580 БПЛА разных типов. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Днепр. В городе зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека погибли. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, что под ударом находились Днепр и Днепропетровщина, а также Николаевская, Черниговская, Запорожская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Одесская области.
Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в течение ночи защищали небо. Также он подчеркнул, что пилоты F-16 в этот раз "результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет".
Президент Украины акцентировал, что такие российские удары не имеют военной необходимости.
Именно поэтому, по его словам, союзники Украины должны продемонстрировать сильный ответ. Необходимо усилить ПВО, поставки вооружения, а также расширять санкционное давление против российской военной машины.
