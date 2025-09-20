Смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших

Рубрики
Кравцев Сергей
В результате российской массированной комбинированной атаки на Днепропетровщину погиб человек. Еще 13 людей – пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Удар по многоэтажке в Днепре. Фото: Сергей Лысак
Сергей Лисак отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки армии РФ погиб один человек. Еще тринадцать человек пострадали.
Стоит отметить, что в самом Днепре возникло несколько пожаров. Множество многоэтажек и частных домов, хозяйственных построек, гаражей получили повреждения. Имеются разрушения на территории предприятий.
По информации Сергея Лысака, серьезное повреждение получило предприятие в Павлограде. Там также возник пожар.
По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом.
В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты почти в течение всей ночи атаковали Украину беспилотниками. По информации мониторинговых пабликов в Telegram, в общей сложности, вероятно, россияне запустили порядка сотни БПЛА.
Ударные дроны фиксировались во многих областях. Сообщалось о массовом налете на Павлоград, Днепр и Николаев.