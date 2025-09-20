logo

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших

Подтверждена смерть минимум одного человека, еще 13 – пострадали

20 сентября 2025, 08:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В результате российской массированной комбинированной атаки на Днепропетровщину погиб человек. Еще 13 людей – пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших

Удар по многоэтажке в Днепре. Фото: Сергей Лысак

"Днепропетровщина снова была под массированной атакой. Агрессор направил на область беспилотники и ракеты", – отметил руководитель региона.

Сергей Лисак отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки армии РФ погиб один человек. Еще тринадцать человек пострадали.

"Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый", – отметил Сергей Лысак.

Стоит отметить, что в самом Днепре возникло несколько пожаров. Множество многоэтажек и частных домов, хозяйственных построек, гаражей получили повреждения. Имеются разрушения на территории предприятий.

По информации Сергея Лысака, серьезное повреждение получило предприятие в Павлограде. Там также возник пожар.

По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор в ночь на 20 сентября в очередной раз осуществила комбинированный удар по Украине. В ряде городов раздавались мощные взрывы после чего вспыхнули пожары.

В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты почти в течение всей ночи атаковали Украину беспилотниками. По информации мониторинговых пабликов в Telegram, в общей сложности, вероятно, россияне запустили порядка сотни БПЛА. 

Ударные дроны фиксировались во многих областях. Сообщалось о массовом налете на Павлоград, Днепр и Николаев.

Смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших - фото 2

Смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших - фото 3

Смертельный удар РФ по Днепропетровщине: не обошлось без погибших - фото 4




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/24436
Теги:

Новости

Все новости