Гучно у Дніпрі: місто атакували реактивні безпілотники та «Бандеролі»

У Дніпрі прогриміла серія гучних вибухів під час чергового нальоту ворожих повітряних засобів. Обласну столицю атакували одразу кілька типів безпілотних літальних апаратів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Місцеві моніторингові спільноти зафіксували одночасне використання як стандартних ударних дронів, так і специфічних модифікацій.

"Місто перебувало під ударом так званих "Бандероле й ", — зазначають аналітики профільних каналів, — а також реактивних БПЛА, які заходили на цілі одночасно". За словами очевидців, звуки при льотів та розривів були надзвичайно гучними.

Наразі у регіоні все ще оголошено повітряну загрозу, тому мешканцям наполегливо рекомендують залишатися в укриттях.

"Офіційних коментарів від військового командування чи представників влади щодо наслідків влучань або роботи ППО, — підкреслюють моніторингові ресурси, — на цей момент не надходило".

Вся інформація щодо руйнувань чи можливих постраждалих наразі з'ясовується.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зранку російська армія вчергове піддала підступному ранковому обстрілу цивільну інфраструктуру Дніпра, запустивши в бік житлових та промислових кварталів міста реактивні ударні безпілотні апарати. Серія гучних вибухів змусила мешканців мегаполіса терміново спускатися до бомбосховищ та триматися подалі від вікон.

"Ворог знову завдав удару по Дніпру, — терміново звернувся до жителів обласного центру начальник ДніпрОВА Олександр Ганжа, закликаючи громадян зберігати інформаційну тишу та не допомагати ворожим коригувальникам вогню. Окреслюючи ситуацію на місці прильоту, керівник адміністрації додав: — Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Попередньо, є поранені".