Громко в Днепре: город атаковали реактивные беспилотники и «Бандероли»

В Днепре прогремела серия громких взрывов при очередном налете вражеских воздушных средств. Областную столицу атаковали сразу несколько типов беспилотных летательных аппаратов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Местные мониторинговые сообщества зафиксировали одновременное использование как стандартных ударных дронов, так и специфических модификаций.

"Город находился под ударом так называемых "Бандеролей", — отмечают аналитики профильных каналов, — а также реактивных БПЛА, которые заходили на цели одновременно". По словам очевидцев, звуки прилетов и разрывов были очень громкими.

Сейчас в регионе все еще объявлена воздушная угроза, поэтому жителям настоятельно рекомендуют оставаться в укрытиях.

"Официальные комментарии от военного командования или представители власти относительно последствий попадания или работы ПВО, — подчеркивают мониторинговые ресурсы, — на данный момент не поступало".

Вся информация о разрушениях или возможных пострадавших выясняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что утром российская армия в очередной раз подвергла коварному утреннему обстрелу гражданскую инфраструктуру Днепра, запустив в сторону жилых и промышленных кварталов города реактивные ударные беспилотные аппараты. Серия громких взрывов заставила жителей мегаполиса срочно спускаться в бомбоубежища и держаться подальше от окон.

"Враг снова нанес удар по Днепру, — срочно обратился к жителям областного центра начальник ДнепрОВА Александр Ганжа, призывая граждан сохранять информационную тишину и не помогать враждебным корректировщикам огня. Очерчивая ситуацию на месте прилета, руководитель администрации добавил: — В результате попадания есть пожар. Предварительно — есть раненые".