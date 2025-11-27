Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що сьогодні рівно десять років як він перебуває на посаді. Проте сам він не почувається щасливим від "довбаного мерства".

Філатов зробив заяву: «Страшенно втомився. Не почуваюся щасливим»

"Поміж відвідинами 118-го будинку, де зараз ми робимо комплексну реконструкцію двору, та черговою відкритою лекцією для наших ліцеїстів та студентів, я й забув, що сьогодні – 10-та річниця мого довбаного мерства! 27 листопада 2015 року я офіційно склав присягу у сесійній залі міськради Дніпра. Минуло ціле десятиліття… Наче окреме життя. Таке, що я собі ніколи й не уявляв. Страшенно втомився. Не почуваюся себе щасливим. Але ні про що не шкодую та не відчуваю сорому. Напишіть "ювілярові" щось добре у коментарях", – пише Філатов.

Коментатори не забарилися і почали вітати міського голову Дніпра. Поки що серед коментарів немає негативних. Люди бажають Філатову всього найкращого та пишуть, що за час його роботи Дніпро лише став краще.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після того, як Верховна Рада ухвалила постанову № 14031 про безперервність роботи місцевих рад та міських голів в умовах війни, документ прокоментував міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він наголосив, що рішення ВР досить логічне, тому що нардепи продовжили власні повноваження, то було б дивно, якщо б вони "забули" про мерів та міські ради.

"Натомість я хочу сказати декілька слів різного штибу злостивцям. Усім, хто ще напередодні з кожної праски волав, що мерів незабаром попхнуть, а замість них введуть по всій країні військові адміністрації. На щастя, здоровий глузд переважив. Тому окреме вітання деяким місцевим довбням. Усім цім нібито "авторитетам", "впливовим бізнесменам", "володарям думок" та іншим "полупокерам". Я вам нагадаю, ідіотам, що попри всі ваші ілюзії та вологі фантазії про те, що "наприкінці жовтня позбавимось Філатова", вам, бідолашним, терпіти мене доведеться щонайменше до завершення війни. А потім ще, ще і ще", – наголосив мер Дніпра.