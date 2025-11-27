Рубрики
Недилько Ксения
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что сегодня ровно десять лет как он находится на должности. Однако сам он не чувствует себя счастливым от "долбаного мэрства".
Филатов сделал заявление: «Ужасно устал. Не чувствую себя счастливым»
"Между посещением 118-го дома, где сейчас мы делаем комплексную реконструкцию двора, и очередной открытой лекцией для наших лицеистов и студентов, я и забыл, что сегодня – 10-я годовщина моего долбанного мэрства!
27 ноября 2015 года я официально принес присягу в сессионном зале горсовета Днепра.
Прошло целое десятилетие…
Как отдельная жизнь.
Такое, что я никогда и не представлял себе.
Ужасно устал.
Не чувствую себя счастливым.
Но ни о чем не жалею и не чувствую стыда.
Напишите "юбиляру" что-нибудь хорошее в комментариях", – пишет Филатов.
Комментаторы не заставили себя ждать и начали поздравлять городского голову Днепра. Пока что среди комментариев нет отрицательных. Люди желают Филатову всего лучшего и пишут, что за время его работы Днепр только стал лучше.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что после того, как Верховная Рада приняла постановление № 14031 о непрерывности работы местных советов и городских председателей в условиях войны, документ прокомментировал городской голова Днепра Борис Филатов.
Он подчеркнул, что решение ВР достаточно логично, потому что нардепы продлили собственные полномочия, то было бы странно, если бы они "забыли" о мэрах и городских советах.
"Вместо этого я хочу сказать несколько слов разного рода злодеям. Всем, кто еще накануне из каждого утюга кричал, что мэров вскоре попихнут, а вместо них введут по всей стране военные администрации. К счастью, здравый смысл перевесил. Поэтому отдельное приветствие некоторым местным долбням. Всем этим якобы "авторитетам", "влиятельным бизнесменам", "властителям мыслей" и другим "полупокерам". Я вам напомню, идиотам, что, несмотря на все ваши иллюзии и влажные фантазии о том, что "в конце октября избавимся от Филатова", вам, бедным, терпеть меня придется по меньшей мере до завершения войны. А потом еще, еще и еще", — отметил Филатов.