Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что сегодня ровно десять лет как он находится на должности. Однако сам он не чувствует себя счастливым от "долбаного мэрства".

Филатов сделал заявление: «Ужасно устал. Не чувствую себя счастливым»

"Между посещением 118-го дома, где сейчас мы делаем комплексную реконструкцию двора, и очередной открытой лекцией для наших лицеистов и студентов, я и забыл, что сегодня – 10-я годовщина моего долбанного мэрства! 27 ноября 2015 года я официально принес присягу в сессионном зале горсовета Днепра. Прошло целое десятилетие… Как отдельная жизнь. Такое, что я никогда и не представлял себе. Ужасно устал. Не чувствую себя счастливым. Но ни о чем не жалею и не чувствую стыда. Напишите "юбиляру" что-нибудь хорошее в комментариях", – пишет Филатов.

Комментаторы не заставили себя ждать и начали поздравлять городского голову Днепра. Пока что среди комментариев нет отрицательных. Люди желают Филатову всего лучшего и пишут, что за время его работы Днепр только стал лучше.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после того, как Верховная Рада приняла постановление № 14031 о непрерывности работы местных советов и городских председателей в условиях войны, документ прокомментировал городской голова Днепра Борис Филатов.

Он подчеркнул, что решение ВР достаточно логично, потому что нардепы продлили собственные полномочия, то было бы странно, если бы они "забыли" о мэрах и городских советах.

"Вместо этого я хочу сказать несколько слов разного рода злодеям. Всем, кто еще накануне из каждого утюга кричал, что мэров вскоре попихнут, а вместо них введут по всей стране военные администрации. К счастью, здравый смысл перевесил. Поэтому отдельное приветствие некоторым местным долбням. Всем этим якобы "авторитетам", "влиятельным бизнесменам", "властителям мыслей" и другим "полупокерам". Я вам напомню, идиотам, что, несмотря на все ваши иллюзии и влажные фантазии о том, что "в конце октября избавимся от Филатова", вам, бедным, терпеть меня придется по меньшей мере до завершения войны. А потом еще, еще и еще", — отметил Филатов.