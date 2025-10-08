Після того, як Верховна Рада ухвалила постанову № 14031 про безперервність роботи місцевих рад та міських голів в умовах війни, документ прокоментував міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Не дочекаєтесь»: мер Дніпра Борис Філатов відповів «полупокерам»

Він наголосив, що рішення ВР досить логічне, тому що нардепи продовжили власні повноваження, то було б дивно, якщо б вони "забули" про мерів та міські ради.

"Натомість я хочу сказати декілька слів різного штибу злостивцям. Усім, хто ще напередодні з кожної праски волав, що мерів незабаром попхнуть, а замість них введуть по всій країні військові адміністрації. На щастя, здоровий глузд переважив. Тому окреме вітання деяким місцевим довбням. Усім цім нібито "авторитетам", "впливовим бізнесменам", "володарям думок" та іншим "полупокерам". Я вам нагадаю, ідіотам, що попри всі ваші ілюзії та вологі фантазії про те, що "наприкінці жовтня позбавимось Філатова", вам, бідолашним, терпіти мене доведеться щонайменше до завершення війни. А потім ще, ще і ще", – наголосив мер Дніпра.

За його словами, ухвалення цієї постанови політично є цілком справедливим та виправданим.

"Зараз рефреном пішла теза про роль та значущість прифронтових громад. Бо в умовах повномасштабної війни, аби люди масово не виїздили з прифронтових міст, їм потрібна належна увага. Тож я можу лише привітати зусилля Юлії Свириденко та віцепремʼєра Олексія Кулеби в цьому питанні. І справа не в тому, що містам та селищам у західних областях не потрібна підтримка. А в тому, що зараз її більше не вистачає саме громадам на сході", – підкреслює Філатов.

Він підкреслив, що росіяни б’ють по всій Україні, але Харків, Миколаїв чи Дніпро переживають удари в інших масштабах, не кажучи про громади, що знаходяться поруч з ЛБЗ.

"При всій повазі до колег із місцевого самоврядування, але, якщо не підставити плече саме прифронтовим територіям, держава зібгається наче шагренева шкіра. Бо обороноздатність це також про зважені державницькі рішення. І про здатність нести той тягар, який вони накладають", – додав мер Дніпра.

