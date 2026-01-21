Філатов вперше прокоментував як пройшли обшуки у нього

Міський голова Дніпра Борис Філатов публічно прокоментував обшуки, які відбулися в приміщеннях міської ради, різко розкритикувавши дії правоохоронців та загальну тенденцію до показової активності чиновників у соціальних мережах замість системної роботи.

Філатов про обшуки

За словами Філатова, обшуки завершилися без вручення будь-яких підозр, однак після цього правоохоронні органи чомусь вирішили зробити гучні публічні заяви на всю країну. Мер наголосив, що сам він не звинувачував жодну конкретну силову структуру й не переходив на особистості, вживаючи лише узагальнений термін "правоохоронці". Водночас, як зауважив Філатов, реакція була настільки нервовою та публічною, що виглядала як спроба самовиправдання.

Філатов провів різкий контраст між двома паралельними реальностями одного й того ж дня. З одного боку — комунальні служби, які після нічного російського обстрілу за лічені години відновили роботу пошкодженої котельні та повернули опалення сотням будинків. За його словами, ці люди просто виконують свою роботу — без щоденних звітів у Telegram, без десятків дописів у Facebook і без демонстративних відео.

З іншого боку, зауважив міський голова, — нескінченні інформаційні хвилі від посадовців і силових структур: гучні заяви, анонси, "штаби", звіти й активність у соцмережах, які дедалі більше підміняють реальні управлінські рішення. На думку Філатова, така надмірна публічна активність створює ілюзію роботи, але не дає людям відчуття стабільності чи захищеності.

Окремо мер Дніпра розкритикував стандартні поради чиновників, які регулярно лунають під час обстрілів і кризових ситуацій — "перебувайте в укриттях", "зарядіть гаджети", "дізнайтеся, де пункт незламності". За його словами, на п’ятий рік повномасштабної війни подібні фрази звучать як відверте знущання, якщо за ними не стоять реальні дії та відповідальність.

Філатов наголосив, що в умовах війни країна потребує не рейтингових постів і не публічних перформансів, а щоденної важкої роботи. Він закликав посадовців припинити імітацію діяльності, не заробляти лайки, впізнаваність чи політичні бонуси, а зосередитися на виконанні своїх прямих обов’язків.

За словами мера, держава перебуває на критичній межі, і в такій ситуації самих лише слів про єдність і незламність недостатньо. Людям потрібна реальна точка опори — тепло в домівках, стабільна інфраструктура та відчуття, що хтось не просто говорить, а бере на себе відповідальність.

"Нам, звичайним працівникам комунального фронту, залишається мовчки тягнути свою лямку", — резюмував Філатов, підкресливши, що хаос із заяв, звітів і піару не може замінити справжню роботу в умовах війни.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що вчора вночі Дніпро пережив чергову масовану ракетно-шахедну атаку на місто. З вечора і до сьогоднішнього ранку окупанти атакують мирних мешканців. При цьому, як повідомив дніпровський міський голова Борис Філатов, до мерії прийшли правоохоронці з обшуками.