Филатов впервые прокомментировал как прошли обыски у него

Городской голова Днепра Борис Филатов публично прокомментировал обыски, состоявшиеся в помещениях городского совета, подверг резкой критике действия правоохранителей и общую тенденцию к показательной активности чиновников в социальных сетях вместо системной работы.

Филатов про обыски

По словам Филатова, обыски завершились без вручения каких-либо подозрений, однако после этого правоохранительные органы почему-то решили сделать громкие публичные заявления на всю страну. Мэр подчеркнул, что сам он не обвинял ни одну конкретную силовую структуру и не переходил на личности, употребляя лишь обобщенный термин "стражи порядка". В то же время, как заметил Филатов, реакция была настолько нервной и публичной, что выглядела попыткой самооправдания.

Филатов провел резкий контраст между двумя параллельными реальностями в один и тот же день. С одной стороны — коммунальные службы, которые после ночных российских обстрелов за считанные часы возобновили работу поврежденной котельной и вернули отопление сотням домов. По его словам, эти люди просто выполняют свою работу без ежедневных отчетов в Telegram, без десятков сообщений в Facebook и без демонстративных видео.

С другой стороны, отметил мэр, — бесконечные информационные волны от должностных лиц и силовых структур: громкие заявления, анонсы, "штабы", отчеты и активность в соцсетях, которые все больше подменяют реальные управленческие решения. По мнению Филатова, столь чрезмерная публичная активность создает иллюзию работы, но не дает людям ощущения стабильности или защищенности.

Отдельно мэр Днепра подверг критике стандартные советы чиновников, которые регулярно раздаются во время обстрелов и кризисных ситуаций — "находитесь в укрытиях", "зарядите гаджеты", "узнайте, где пункт несокрушимости". По его словам, на пятый год полномасштабной войны подобные фразы звучат как откровенное издевательство, если за ними не стоят реальные действия и ответственность.

Филатов подчеркнул, что в условиях войны страна нуждается не в рейтинговых постах и не публичных перформансах, а в ежедневной тяжелой работе. Он призвал должностных лиц прекратить имитацию деятельности, не зарабатывать брани, узнаваемость или политические бонусы, а сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей.

По словам мэра, государство находится на критическом рубеже, и в такой ситуации одних слов о единстве и несокрушимости недостаточно. Людям нужна реальная точка опоры – тепло в домах, стабильная инфраструктура и ощущение, что кто-то не просто говорит, а берет на себя ответственность.

"Нам, обычным работникам коммунального фронта, остается молча тянуть свою лямку", — резюмировал Филатов, подчеркнув, что хаос из заявлений, отчетов и пиара не может заменить настоящую работу в условиях войны.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что вчера ночью Днепр пережил очередную массированную ракетно-шахедную атаку на город. С вечера и до сегодняшнего утра оккупанты атакуют мирных жителей. При этом, как сообщил днепровский городской голова Борис Филатов, в мэрию пришли правоохранители с обысками.