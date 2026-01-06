Міський голова Дніпра Борис Філатов після довгої перерви без лайки у соцмережах, все ж не витримав та нецензурно відповів підписникам, що коментували його допис про удар по заводу з виробництва олії у центрі Дніпра.

Філатов не витримав: мер Дніпра емоційно відповів підписникам

У коментарях під дописом Філатова на Фейсбук Komissarov Volodymyr поставив питання: "Навіщо тримати в одному місці 300 т олії?" на що мер Дніпра російською відповів: "Komissarov Volodymyr Потому, что ты – долб**б. Мы попросим "Бунге" рассредоточить производство у тебя в ванной и на кухне".

На що його співрозмовник відповів: "Дякую за відповідь пан Філатов".

Інший підписник мера Антон Шевельов підтримав Бориса Філатова та написав: "Borys Filatov неймовірні персонажі до вас в коментарі приходять, просто неймовірні... дивуюсь вашій витримці".

Мер Дніпра відповів: "Божевільні — моя карма вже більше ніж 10 років:( "Як керувати Всесвітом, не звертаючи уваги санітарів" (с)".

Зазначимо, що ще у 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало лист до міської ради Дніпра, в якому обурилося "моральним падінням" градоначальника. Обурення викликав постійний мат Бориса Філатова в соціальних мережах. Про це йдеться у відповіді НАЗК громадській організації "Платформа Громадський Контроль", яка надіслала скаргу на Філатова.

У листі було сказано, що Філатов порушує етичну поведінку держслужбовців.

Вказується, що лист мав ефект і Філатов видалив ті пости, в яких використовував лайку.

У НАЗК погодилися, що суворо покарати мера за матюки не можуть, оскільки немає юридичних механізмів для притягнення мера Дніпра до відповідальності, але зазначили, що "пропісочити" градоначальника варто.

Відомо, що мер Дніпра не стримується в соцмережах і дозволяє собі "міцне слівце" для посилення ефекту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник міського голови повідомив, що для ліквідації наслідків ворожого удару у Дніпрі застосували просту, але ефективну технологію – адсорбцію олії піском. Упродовж ночі комунальники висипали 174 тонни піску, щоб олія ввібралася, після чого суміш прибрали.

Головним завданням було не допустити потрапляння олії до зливової мережі й далі – у Дніпро. Завдяки брустверам ливневі стоки вдалося відокремити, екологічного забруднення не допущено. Забруднений пісок вивезли для подальшої утилізації.