Городской голова Днепра Борис Филатов после долгого перерыва без брани в соцсетях, все же не выдержал и нецензурно ответил подписчикам, комментировавшим его сообщение об ударе по заводу по производству масла в центре Днепра.

Филатов не выдержал: мэр Днепра эмоционально ответил подписчикам

В комментариях под сообщением Филатова на Фейсбуке Komissarov Volodymyr задал вопрос: "Зачем держать в одном месте 300 т масла?", на что мэр Днепра на русском ответил: "Komissarov Volodymyr Потому что ты – долб**б. Мы попросим "Бунге" рассредоточить производство у тебя в ванной и на кухне".

На что его собеседник ответил: "Спасибо за ответ господин Филатов".

Другой подписчик мэра Антон Шевелев поддержал Бориса Филатова и написал: "Borys Filatov невероятные персонажи к вам в комментарии приходят, просто невероятные... удивляюсь вашей выдержке".

Мэр Днепра ответил: "Безумцы – моя карма уже более 10 лет: ("Как управлять Вселенной, не обращая внимания санитаров" (с)".

Отметим, что еще в 2024 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило письмо в городской совет Днепра, в котором возмутилось "нравственным падением" градоначальника. Возмущение вызвал постоянный мат Бориса Филатова в социальных сетях. Об этом говорится в ответе НАПК общественной организации "Платформа Общественный Контроль", которая направила жалобу на Филатова.

В письме было сказано, что Филатов нарушает нравственное поведение госслужащих.

Указывается, что письмо имело эффект и Филатов удалил те посты, в которых использовал ругательства.

В НАПК согласились, что строго наказать мэра за мат не могут, поскольку нет юридических механизмов для привлечения мэра Днепра к ответственности, но отметили, что "прописочить" градоначальника стоит.

Известно, что мэр Днепра не сдерживается в соцсетях и позволяет себе "крепкое словцо" для усиления эффекта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель городского головы сообщил, что для ликвидации последствий вражеского удара в Днепре применили простую, но эффективную технологию – адсорбцию масла песком. За ночь коммунальщики высыпали 174 тонны песка, чтобы масло впиталось, после чего смесь убрали.

Главной задачей было не допустить попадания масла в ливневую сеть и дальше – в Днепр. Благодаря брустверам ливневые стоки удалось отделить, экологическое загрязнение не допущено. Загрязненный песок был вывезен для дальнейшей утилизации.