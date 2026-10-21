Дніпро – лідер по мобільним укриттям: як у місті захищаються від обстрілів

У Дніпрі активно триває розбудова та модернізація інфраструктури цивільного захисту, проте будівництво масштабних підземних об'єктів освіти наразі залишається лише у планах. Про це свідчать офіційні документи Дніпровської міської ради, отримані у відповідь на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з оприлюдненими даними, міська влада активно залучає як бюджетні кошти, так і допомогу благодійників. Зокрема, у 2024 році до фонду захисних споруд включили унікальну споруду подвійного призначення за адресою проспект Олександра Поля, 98 Г, яка належить БФ "Дніпропетровська єврейська громада".

Паралельно з цим профільні підрозділи готують нові рішення для розширення мережі безпекових об'єктів.

"На цей час підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету міської ради, — йдеться у відповіді Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики. — Він передбачає включення до фонду захисних споруд протирадіаційного укриття комунальної форми власності місткістю 500 осіб, що розташоване за адресою: вул. Богдана Хмельницького, буд. 15 (балансоутримувач — Дніпровська гімназія № 118)".

Також у мерії відзвітували про плани Департаменту капітального будівництва звести 6 нових протирадіаційних сховищ у закладах освіти, під які наразі розробляють проєктно-кошторисну документацію. Водночас Департамент благоустрою та інфраструктури повідомив, що станом на 1 серпня 2026 року на вулицях міста вже змонтовано 97 первинних (мобільних) бетонних сховищ комунальної форми власності.

Проте ситуація із підземними школами та садочками наразі залишається без змін — жодного подібного об'єкта у місті за вказаний період побудовано не було, проте були облаштовані уже існуючі укриття для стабільного навчання у освітніх закладах.

"Запитувані проєкти з побудови підземних шкіл чи дитячих садків не реалізовувалися, — констатують представники гуманітарного департаменту. — Модульні споруди наземного чи заглибленого типу, а також укриття модульного типу в закладах освіти не встановлювалися".

Окрему увагу в документах приділено фінансуванню цивільних об'єктів. Наприклад, КП "Міська інфраструктура" у 2024 році виділило за кошторисом 2 911 435 гривень на облаштування найпростішого сховища в адмінбудівлі біля Льодової арени, з яких фактично витратили 2 911 434,02 грн.

Інші підпорядковані комунальні підприємства, такі як КП "Молодіжне творче об'єднання" та КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський", повідомили, що нових капітальних будівництв "з нуля" на території підвідомчих парків не проводили. Вони використовують наявні найпростіші укриття в адмінбудівлях або модульні конструкції (зокрема моделі КУ 2.5-1.2-8А та "Сховище"), які раніше були передані їм на баланс рішеннями міськради у парках Сагайдак, Глоби, Лазаря та Зелений Гай.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві на п’ятому році війни встановили перше мобільне укриття на зупинці.