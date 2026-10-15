На п’ятому році війни в Києві встановили перше мобільне укриття на зупинці

На п’ятому році війни у столиці розпочався процес встановлення захисних споруд безпосередньо біля точок очікування громадського транспорту. Перший такий об'єкт з'явився на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою "Парк Івана Багряного", через яку пролягають тролейбусні маршрути № 4, № 5 та № 7. Гроші на придбання та монтаж конструкції виділили благодійники після відповідного звернення мера Києва Віталія Кличка.

Бетонне укриття на зупинці в Києві. Фото: КМДА

У комунальному підприємстві "Київпастранс" наголосили, що головне завдання споруди — оперативне гарантування безпеки пасажирів.

"Цей мобільний об'єкт призначений для швидкого укриття містян у разі виникнення безпосередньої небезпеки ворожих ударів під час повітряної тривоги. Крім того, конструкція повністю адаптована під потреби людей із числа маломобільних груп населення", — прокоментувала виконувачка обов’язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско.

Модульне сховище спроєктоване з урахуванням чинних вимог ДСТУ і має відповідне внутрішнє наповнення для комфорту громадян.

"Усередині споруди облаштовано 10 сидячих місць, а також виділено окрему зону для розташування крісла колісного. Задля максимальної надійності, — зазначають у комунальному підприємстві, — укриття оснастили двома окремими входами з тамбурами, міцними металевими дверима та спеціальними захисними блоками на вхідних групах".

Поява першого такого об'єкта стала початком масштабнішої програми, адже найближчим часом транспортники збираються придбати та змонтувати ще 14 аналогічних мобільних сховищ, тендерні процедури для яких уже стартували. У той же час аналітики та медіа пов'язують таку активізацію міської влади з інформацією про мітинги незадоволених киян, які нібито планувалися на вихідні через відсутність безпечної інфраструктури у місті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Кличко виступив у Верховній Раді та звинуватив владу у тому, що Київ не готовий до зими та обстрілів.