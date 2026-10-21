Днепр – лидер по мобильным укрытиям: как в городе защищаются от обстрелов

В Днепре активно продолжается развитие и модернизация инфраструктуры гражданской защиты, однако строительство масштабных подземных объектов образования остается только в планах. Об этом свидетельствуют официальные документы Днепровского городского совета, полученные в ответ на информационный запрос интернет-портала "Комментарии" .

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно обнародованным данным, городские власти активно привлекают как бюджетные средства, так и помощь благотворителей. В частности, в 2024 году в фонд защитных сооружений включили уникальное сооружение двойного назначения по адресу проспект Александра Поля, 98 Г, которое принадлежит БФ "Днепропетровская еврейская община".

Параллельно с этим профильные подразделения готовят новые решения для расширения сети объектов безопасности.

"В настоящее время подготовлен проект решения исполнительного комитета городского совета, — говорится в ответе Департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики. — Он предусматривает включение в фонд защитных сооружений противорадиационного укрытия коммунальной формы собственности вместимостью 500 человек, расположенного по адресу ул. Богдана Хмельницкого, дом. 15 (балансодержатель – Днепровская гимназия № 118)".

Также в мэрии отчитались о планах Департамента капитального строительства возвести 6 новых противорадиационных убежищ в учебных заведениях, под которые разрабатываются проектно-сметную документацию. В то же время Департамент благоустройства и инфраструктуры сообщил, что на 1 августа 2026 года на улицах города уже смонтировано 97 первичных (мобильных) бетонных убежищ коммунальной формы собственности.

Однако ситуация с подземными школами и садами остается без изменений — ни одного подобного объекта в городе за указанный период построено не было , однако были обустроены уже существующие укрытия для стабильного обучения в образовательных учреждениях.

"Запрашиваемые проекты по строительству подземных школ или детских садов не реализовывались, — констатируют представители гуманитарного департамента. — Модульные сооружения наземного или углубленного типа, а также укрытия модульного типа в учебных заведениях не устанавливались".

Особое внимание в документах уделено финансированию гражданских объектов. К примеру, КП "Городская инфраструктура" в 2024 году выделило по смете 2 911 435 гривен на обустройство простейшего хранилища в админзданиях возле Ледовой арены, из которых фактически потратили 2 911 434,02 грн.

Другие подчиненные коммунальные предприятия, такие как КП "Молодежное творческое объединение" и КП "Парк культуры и отдыха Приднепровский" сообщили, что новых капитальных строек "с нуля" на территории подведомственных парков не проводили. Они используют простейшие укрытия в админзданиях или модульные конструкции (в частности модели КУ 2.5-1.2-8А и "Убежище"), которые ранее были переданы им на баланс решениями горсовета в парках Сагайдак, Лазаря Глобы и Зеленый Гай.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве на пятом году войны установили первое мобильное укрытие на остановке.