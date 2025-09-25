В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили 43-річного жителя Дніпропетровщини, який спробував виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька. При цьому перетинати держрубіж приїхав він сам, без жодного члена сім’ї, передають у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

Чоловік купив двійнят, щоб виїхати за кордон: як виявили підробку

Для підтвердження свого статусу на паспортному контролі чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Документи старшої доньки виглядали переконливо і не викликали жодних сумнівів у їх дійсності, а ось свідоцтва на 3-річних двійнят, нібито народжених в Ізраїлі, радше нагадували "свіжопридбані перепустки" для виїзду за кордон. Перевірка підтвердила: обидва іноземних документи не відповідали встановленим зразкам.

Псевдобатьку відмовлено у пропуску через державний кордон. За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

