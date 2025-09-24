У січні цього року дівчина покинула семимісячного малюка напризволяще в орендованій квартирі у Дніпровському районі столиці та пішла по своїх справах. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

17-річна матір залишила немовля в зачиненій квартирі на чотири дні: що стало з дитиною

На четвертий день вона розповіла одному зі своїх знайомих про те, що вдома, вже декілька днів на самоті перебуває її маленький син. Чоловік відразу повідомив про це до поліції і таким чином дитину вдалося врятувати.

Висновком комісійної судово-медичної експертизи правоохоронці встановили, що внаслідок довготривалої відсутності піклування хлопчик отримав тяжкі захворювання та потрапив до лікарні у вкрай важкому стані — немовля не годували, не змінювали підгузки, майже весь час він лежав у нерухомому стані, через що на його тілі з’явились пролежні.

Слідчі оголосили дівчині про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною та залишенні в небезпеці. В судовому порядку буде вирішуватись питання про позбавлення підозрюваної батьківських прав.

