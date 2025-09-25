Мужчина купил близнецов, чтобы выехать за границу: как обнаружили подделку

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 43-летнего жителя Днепропетровщины, который попытался выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. При этом пересекать госрубеж приехал он сам, без членов семьи, передают в Могилев-Подольском пограничном отряде.

Мужчина купил близнецов, чтобы уехать за границу: как обнаружили подделку

Для подтверждения своего статуса на паспортном контроле мужчина предоставил свидетельства о рождении троих детей. Документы старшей дочери выглядели убедительно и не вызывали никаких сомнений в их действительности, а вот свидетельства на 3-летних близнецов, якобы родившихся в Израиле, скорее напоминали "свежеприобретенные пропуски" для выезда за границу. Проверка подтвердила: оба иностранных документа не соответствовали установленным образцам.

Псевдоотцу отказано в пропуске через государственную границу. По данному факту направлено сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

