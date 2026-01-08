logo

Борис Филатов обратился к днепрянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Борис Филатов обратился к днепрянам

Городской голова Днепра Борис Филатов записал видеообращение к жителям города

8 января 2026, 12:11
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Днепре из всех населённых пунктов ситуация со светом одна из самых сложных. Об этом в видеообращении сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Уважаемые земляки. Все вы знаете о событиях, которые произошли вчера не только у нас, но и по всей нашей Запорожской области.

Впрочем, чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня. С ночи город отрабатывает все надлежащие алгоритмы. Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами", – подчеркнул он.

По словам мэра, в больнице постепенно возвращается свет. Лечебные заведения, кроме того, имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заживлена.

Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания.

"Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков. Относительно тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу", — заметил Филатов.

Также Днепр обеспечил водой пгт Слобожанское и города Самар и Подгородное.

"Электротранспорт по городу компенсируется автобусами. Так же у Днепра есть запас топлива на несколько суток. Также у нас работает 89 чисто коммунальных пунктов незламности.

И кроме этого такие же пункты незламности обустроены государственной властью и частными предпринимателями. Садики работают дежурными группами по 4 часа. Понятно, что для родителей ситуация тоже безвыходная.

В школах мы продлили каникулы до 11 января. Из основного это пока все. Дальше я буду держать вас в курсе", – подчеркнул Борис Филатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спасатели показали обстрелянный на Днепропетровщине энергообъект.



