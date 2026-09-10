Борис Филатов призвал МИД кричать на весь мир об обстреле «Олейны» в Днепре: «Это американская собственность»

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Недилько Ксения
Мэр Днепра Борис Филатов выразил резкое возмущение тем, как украинские информационные ресурсы представляют новости о недавней вражеской атаке на город. Чиновник подчеркнул, что попытки завуалировать реальные последствия ударов свидетельствуют лишь о "нелепости нашей "пропаганды"", ведь скрывать очевидное нет смысла.
Борис Филатов, мэр Днепра
Он напомнил, что этот промышленный гигант становится целью окупантов далеко не впервые.
Филатов отдельно отметил международный статус атакуемого объекта, поскольку это не просто отечественный завод, а официальное зарубежное представительство.
По мнению руководителя города, замалчивание конкретных брендов и названий в отчетах играет против интересов Украины на дипломатической арене. Вместо того чтобы упорно отчитываться перед обществом о безликих поврежденных "объектах", нужно действовать значительно жестче и масштабнее.
В то же время в городе уже ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Коммунальщики с привлечением большого количества спецтехники работают в усиленном режиме непосредственно на территории поврежденного завода.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня враг нанес удар по Днепру, есть погибшие и раненые.