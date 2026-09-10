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Борис Филатов призвал МИД кричать на весь мир об обстреле «Олейны» в Днепре: «Это американская собственность»

Обстрел в центре Днепра: мэр призывает не скрывать название компании, которую недавно посещал американский сенатор

10 сентября 2026, 16:11
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Недилько Ксения

Мэр Днепра Борис Филатов выразил резкое возмущение тем, как украинские информационные ресурсы представляют новости о недавней вражеской атаке на город. Чиновник подчеркнул, что попытки завуалировать реальные последствия ударов свидетельствуют лишь о "нелепости нашей "пропаганды"", ведь скрывать очевидное нет смысла.

Борис Филатов призвал МИД кричать на весь мир об обстреле «Олейны» в Днепре: «Это американская собственность»

Борис Филатов, мэр Днепра

"Весь город видит, куда попали гребаные "Бандероли", — эмоционально констатировал глава Днепра , указывая на то, что прилет произошел в самом центре города, — Весь город видит, что это — "Олейна"".

Борис Филатов призвал МИД кричать на весь мир об обстреле «Олейны» в Днепре: «Это американская собственность» - фото 2

Он напомнил, что этот промышленный гигант становится целью окупантов далеко не впервые.

Филатов отдельно отметил международный статус атакуемого объекта, поскольку это не просто отечественный завод, а официальное зарубежное представительство.

"Все знают, что это АМЕРИКАНСКАЯ собственность, принадлежащая корпорации Bunge", — отметил мэр, добавив важную деталь, известную лишь ограниченному кругу людей.

"Там ЛИЧНО был недавно сенатор Блюменталь!!! — акцентировал городской голова, выражая возмущение цинизмом захватчиков, — Но кац*пам пох*й на американцев, их собственность, и беспокойство сенаторов".

По мнению руководителя города, замалчивание конкретных брендов и названий в отчетах играет против интересов Украины на дипломатической арене. Вместо того чтобы упорно отчитываться перед обществом о безликих поврежденных "объектах", нужно действовать значительно жестче и масштабнее.

"Вместо того чтобы подключать МИД и взывать об этом на весь мир", — подчеркнул Борис Филатов, призывая изменить подход к освещению таких терактов.

В то же время в городе уже ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Коммунальщики с привлечением большого количества спецтехники работают в усиленном режиме непосредственно на территории поврежденного завода.

"Оборванные сети починят в ближайшие часы, — заверил мэр Днепра, подытоживая ситуацию с восстановлением инфраструктуры, — Поэтому движение общественного и другого транспорта на этом участке возобновим уже к вечеру".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня враг нанес удар по Днепру, есть погибшие и раненые.



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