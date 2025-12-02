Вчера утром российские оккупанты нанесли баллистический удар по одному из районов Днепра, из-за чего погибли 4 человека, еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести. Сегодня в городе объявлен день траура по погибшим, а жители города приходят в себя от страшных событий.

Борис Филатов об обстреле Днепра: «Меня поражают люди»

На 2 декабря одну из пострадавших уже выписали из стационара амбулаторное лечение. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, коммунальщики вывезли десятки тонн обломков, веток и стекла после обстрела. Эвакуаторы оттягивали сгоревшие машины людей.

Штабы администрации Соборного района остаются работать на месте, чтобы консультировать и помогать с оформлением заявок на государственное "еВосстановление".

"Но, как бы то ни звучало, все это уже привычное дело. Отработанный механизм, появившийся у Днепра за годы этой страшной войны.

Вместо этого меня каждый раз поражают наши люди.

То, как они сплачиваются, чтобы вместе с коммунальщиками наводить порядок в своих дворах и затягивать разбитые окна.

Как жители соседних домов, где нет разрушений, приходят, чтобы предложить свою помощь.

Как из истерзанных домов первыми забирают не вещи, а домашних любимцев. И нежно закутывают их куртки и пальто, чтобы те не мерзли и не пугались грохота тяжелой техники.

Как сотрудники разбитых СТО, работавшие там два десятка лет, и остальной гражданский бизнес ремонтируют свои помещения – чтобы снова открыться.

Это то, что всегда дает надежду.

Ибо у днепрян большие и добрые сердца. И именно человечность, которой они исполнены, помогает преодолеть весь этот ужас", – подчеркнул Борис Филатов.

Он также поблагодарил спасателей и благотворителей, городских служб и правоохранителей, рядовых горожан и конечно же – врачей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как вчера из Таганрога россияне выпустили по Днепру баллистические ракеты, убив мирных людей в центре города.