Балістичні удари по Дніпру: стало відомо, хто допомагав Росії

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Недилько Ксения
Служба безпеки України провела успішну спецоперацію та завадила спецслужбам країни-агресорки скоригувати нову хвилю обстрілів по промисловому центру. Контррозвідники затримали мешканку Дніпра, яка допомагала окупантам цілити по стратегічно важливих об'єктах міста.
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У поле зору російських кураторів жінка потрапила через власну необачність та відкриті антиукраїнські погляди.
Після дистанційного залучення до співпраці та проходження інструктажу зловмисниця взялася до виконання завдань.
Вона регулярно здійснювала вилазки містом для збору оперативної інформації.
Крім того, фігурантка оцінювала руйнування від попередніх влучань, щоб допомогти ворогу скоригувати повторні атаки.
Правоохоронці задокументували всі факти злочинної діяльності та затримали фігурантку у її власній оселі.
На підставі зібраних доказів слідчі оголосили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій під час дії воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу. За скоєне жінці загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією її майна.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти випустили дві балістичні ракети по Дніпру, внаслідок чого загинув чоловік, ще 9 людей отримали поранення.