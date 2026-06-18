Балістичні удари по Дніпру: стало відомо, хто допомагав Росії

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію та завадила спецслужбам країни-агресорки скоригувати нову хвилю обстрілів по промисловому центру. Контррозвідники затримали мешканку Дніпра, яка допомагала окупантам цілити по стратегічно важливих об'єктах міста.

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"Служба безпеки затримала чергову російську агентку-коригувальницю, — повідомляють у пресцентрі СБУ, — яка брала безпосередню участь у підготовці та наведенні повітряних ударів із використанням ракет і безпілотників на початку червня цього року". Слідство встановило, що шпигунську місію виконувала місцева жителька, яка не мала офіційного працевлаштування.

У поле зору російських кураторів жінка потрапила через власну необачність та відкриті антиукраїнські погляди.

"До уваги російських спецслужбістів вона потрапила через свої прокремлівські коментарі, — зазначають у матеріалах справи, — які регулярно залишала у різноманітних чатах Телеграм-каналів".

Після дистанційного залучення до співпраці та проходження інструктажу зловмисниця взялася до виконання завдань.

Вона регулярно здійснювала вилазки містом для збору оперативної інформації.

"Агентка ретельно відстежувала локації і технічний стан оборонних компаній Дніпра, — наголошують у відомстві, — фокусуючись на вивченні адмінбудівель, промислових цехів і логістичних центрів".

Крім того, фігурантка оцінювала руйнування від попередніх влучань, щоб допомогти ворогу скоригувати повторні атаки.

Правоохоронці задокументували всі факти злочинної діяльності та затримали фігурантку у її власній оселі.

"Під час санкціонованого обшуку у зловмисниці було виявлено мобільний телефон, — резюмують представники СБУ, — який містить незаперечні докази її шпигунської роботи на користь країни-агресорки".

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій під час дії воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу. За скоєне жінці загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією її майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти випустили дві балістичні ракети по Дніпру, внаслідок чого загинув чоловік, ще 9 людей отримали поранення.