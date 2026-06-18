Денна атака на Дніпро: ворог ударив балістикою по місту, є руйнування та загиблі (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні посеред дня Дніпро сколихнула серія потужних вибухів. Російські загарбники здійснили черговий терористичний напад на місто, застосувавши важке далекобійне озброєння з території Російської Федерації.

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"У Дніпрі близько 1 1 : 2 0 пролунало два гучних відлуння прильотів, — зазначають моніторингові канали, — а повітряну тривогу в регіоні оголосили через серйозну небезпеку використання балістичного озброєння". Зафіксовано, що смертоносні снаряди окупанти випустили з районів Міллєрово та Таганрогу, що розташовані в Ростовській області.

Наслідки ворожого нальоту оперативно прокоментував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Російські війська атакували безпосередньо Дніпро, — офіційно заявив керівник ДніпрОВА Олександр Ганжа, — внаслідок чого значних пошкоджень зазнав об'єкт приватного бізнесу". На території підприємства зафіксовані руйнування будівель та інфраструктури.

На превеликий жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

"Згідно з першими даними, травми різного ступеня тяжкості отримали четверо громадян", — додав Олександр Ганжа.

Наразі на місці влучань працюють усі відповідні екстрені служби та медики, які надають допомогу пораненим.

Олександр Ганжа о 12:42: "Загинув чоловік. Дев'ятеро людей дістали поранень. Такі наслідки ударів, яких росіяни завдали по Дніпру сьогодні вранці. Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватися буде вдома".

Нагадаємо, потал "Коментарі" писав, що російська армія нарощує інтенсивність бойових дій у Донецькій області, намагаючись прорвати українську лінію оборони та розвинути успіх у бік Добропілля.