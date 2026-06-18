Денна атака на Дніпро: ворог ударив балістикою по місту, є руйнування та загиблі (ОНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Сьогодні посеред дня Дніпро сколихнула серія потужних вибухів. Російські загарбники здійснили черговий терористичний напад на місто, застосувавши важке далекобійне озброєння з території Російської Федерації.
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Наслідки ворожого нальоту оперативно прокоментував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
На превеликий жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.
Наразі на місці влучань працюють усі відповідні екстрені служби та медики, які надають допомогу пораненим.
Олександр Ганжа о 12:42: "Загинув чоловік. Дев'ятеро людей дістали поранень. Такі наслідки ударів, яких росіяни завдали по Дніпру сьогодні вранці. Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватися буде вдома".
Нагадаємо, потал "Коментарі" писав, що російська армія нарощує інтенсивність бойових дій у Донецькій області, намагаючись прорвати українську лінію оборони та розвинути успіх у бік Добропілля.