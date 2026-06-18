Баллистические удары по Днепру: стало известно, кто помогал России

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Недилько Ксения
Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию и помешала спецслужбам страны-агрессорки скорректировать новую волну обстрелов по промышленному центру. Контрразведчики задержали жительницу Днепра, помогавшую оккупантам целить по стратегически важным объектам города.
Иллюстративное фото
В поле зрения российских кураторов женщина попала из-за собственной опрометчивости и открытых антиукраинских взглядов.
После дистанционного привлечения к сотрудничеству и прохождению инструктажа злоумышленница приступила к выполнению задач.
Она регулярно совершала вылазки по городу для сбора оперативной информации.
Кроме того, фигурантка оценивала разрушение от предыдущих попаданий, чтобы помочь врагу скорректировать повторные атаки.
Правоохранители задокументировали все факты преступной деятельности и задержали фигурантку в ее собственном доме.
На основании собранных доказательств следователи объявили задержанного о подозрении в государственной измене, совершенном во время действия военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог. За совершенное женщине грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией ее имущества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты выпустили две баллистические ракеты по Днепру, в результате чего погиб мужчина, еще 9 человек получили ранения.