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Баллистические удары по Днепру: стало известно, кто помогал России

Предательница из Телеграм-чатов: контрразведка СБУ разоблачила вражескую приспешницу, шпионившую на промышленных объектах Днепра

18 июня 2026, 13:39
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Недилько Ксения

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию и помешала спецслужбам страны-агрессорки скорректировать новую волну обстрелов по промышленному центру. Контрразведчики задержали жительницу Днепра, помогавшую оккупантам целить по стратегически важным объектам города.

Баллистические удары по Днепру: стало известно, кто помогал России

Иллюстративное фото

"Служба безопасности задержала очередную российскую агентку-корректировщицу, — сообщают в пресс-центре СБУ, — которая принимала непосредственное участие в подготовке и наведении воздушных ударов с использованием ракет и беспилотников в начале июня этого года". Следствие установило, что шпионскую миссию выполняла местная жительница, не имевшая официального трудоустройства.

В поле зрения российских кураторов женщина попала из-за собственной опрометчивости и открытых антиукраинских взглядов.

"Вниманию российских спецслужбистов она попала из-за своих прокремлевских комментариев, — отмечают в делах, — которые регулярно оставляла в различных чатах Телеграм-каналов".

После дистанционного привлечения к сотрудничеству и прохождению инструктажа злоумышленница приступила к выполнению задач.

Она регулярно совершала вылазки по городу для сбора оперативной информации.

"Агентша тщательно отслеживала локации и техническое состояние оборонных компаний Днепра, — подчеркивают в ведомстве, — фокусируясь на изучении админзданий, промышленных цехов и логистических центров".

Кроме того, фигурантка оценивала разрушение от предыдущих попаданий, чтобы помочь врагу скорректировать повторные атаки.

Правоохранители задокументировали все факты преступной деятельности и задержали фигурантку в ее собственном доме.

"Во время санкционированного обыска у злоумышленницы был обнаружен мобильный телефон, — резюмируют представители СБУ, — содержащий неопровержимые доказательства ее шпионской работы в пользу страны-агрессорки".

На основании собранных доказательств следователи объявили задержанного о подозрении в государственной измене, совершенном во время действия военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог. За совершенное женщине грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией ее имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты выпустили две баллистические ракеты по Днепру, в результате чего погиб мужчина, еще 9 человек получили ранения.



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