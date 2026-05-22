Комунальні підприємства Одеси – хто з директорів став багатшим за час війни

Беручи приклад із начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, який " поліпшує " свій добробут, про що писали "Коментарі" , директори підприємств, які належать міській громаді, також "багатшають". Багато хто обзавівся майном за гроші, походження яких важко пояснити.

Скандальне КП "Теплопостачання міста Одеса"

Комунальне підприємство, що відповідає за теплопостачання у будь-якому місті, це, як правило, підприємство з найбільшою зарплатою для його директора. Але в Одесі свій колорит і це правило не працює. Натомість працює інше: найбільше КП – найскандальніше. Про це говорить директорська чехарда: за 23 місяці, з червня 2024-го по травень 2026-го змінилося 4 керівники. Наразі посаду обіймає Артем Захаров.

Як стверджують одеські журналісти, за 2 тижні до свого призначення Артем Захаров звільнився з посади заступника голови департаменту ЖКГ Одеської мерії і це може бути пов'язано зі слідством, яке ведуть правоохоронці. Останні вважають, що чиновник може бути причетний до викрадень у разі завищення вартості проведення ремонтних робіт на 80 млн грн.

Зауважимо, що згідно з декларацією за 2025-й рік попередній директор КП "Теплопостачання міста Одеса" Валерій Іванов отримав зарплату в 730 тисяч гривень, що на тлі, скажімо, Дніпра чи Львова з них як мінімум 1 млн грн., здається небагато. Власне, сам Артем Захаров у 2025-му році як заступник голови департаменту ЖКГ заробив лише на 8 тисяч гривень менше – 722 тисячі.

Втім, новопризначений директор КП "Теплопостачання міста Одеса" аж ніяк не бідна людина і зарплата не єдиний її прибуток, ось тільки джерела він приховує. Як пишуть ті ж одеські журналісти, ще 2024 року антикорупційне агентство виявило у декларації Артема Захарова недостовірні відомості на суму понад 6,15 млн. грн. Зокрема, чиновник забув вказати квартиру в Миколаєві (24 кв. м), авто Suzuki Grand Vitara дружини та банківські вклади (60 тис. грн, 17,8 тис. доларів та 506 євро), а також доходи від відсотків та інвестицій. Захаров ще й надав нібито неправдиву інформацію про вартість авто дружини Volvo XC60 (розбіжність 334 тис. грн) і не задекларував доходи від продажу інших автомобілів: 2,7 млн ​​грн за свій Volvo XC90 та майже 3 млн грн дружини за Range Rover Velar.

Справді, дива у деклараціях Артема Захарова вистачає. Наприклад, у 2024-му він прозвітував про покупку того самого LAND ROVER за 1,2 млн грн., а в декларації за 2025-й вказав 3,5 млн грн. доходу від продажу цього авто. Яким чином через 2 роки експлуатації чиновник примудрився продати авто в 3 рази дорожче за його первісну ціну — загадка.

Інша загадка – придбання Артемом Захаровим та його дружиною Іриною у 2023-му році двох квартир загальною площею 100,4 квадратних метри, які у декларації він оцінив лише у 79 780 гривень.

КП "Одесаелектротранс" — найвищий директор

Керівника КП "Одесаелектротранс" Миколи Литовчука можна назвати найвищим директором з числа одеських директорів комунальних підприємств. За 2025 рік його зарплата склала 1 млн 104 тис. грн. та ще 1 млн 39 тисяч грн. (З них 751 тис. від продажу майна) запрацювала його дружина Ганна Литовчук. Втім, витрати подружжя на купівлю BMW X6 перевищили зарплату директора КП – 1 млн 108 тис. грн., але й після цього у них залишилося 1 млн 190 тис. грн., ще один BMW X6 куплений у 2021-му році , квартира та 2 нежитлові приміщення.

При цьому фінансовий стан КП залишає бажати кращого – у 2025 році при виручці у 284,8 млн грн. збитки становили 146,9 млн грн., а 2024-го це були 193,8 млн і 71,5 млн грн. відповідно. Одеське видання "Думська" пояснює погіршення фінансового стану КП "Одесаелектротранс" втручанням у його роботу колишнього віце-мера Одеси, а до того директора КП Дмитра Шемана нібито з махінаціями на запчастинах та охороні.

КП "Одеський землевпорядний центр" – 20% доходу на зарплату директору

Дуже значною зарплатою – 860 тисяч гривень за 2025 рік, може похвалитися директор КП "Одеський землевпорядний центр" Людмила Потомська. При цьому, за даними аналітичного сервісу YouControl підприємство отримало дохід у 4 млн 872 тис. грн. Таким чином, лише фонд оплати праці директора комунального підприємства становив майже 20% всього доходу підприємства. Якщо додати до цього ще 165 тисяч гривень пенсії Людмили Потомської, то вона стає мільйонером. До речі, у її родині всі заробляють дуже солідно – 783 тисячі її чоловік, пенсіонер та боєць Національної гвардії України, 883 тисячі донька у прокуратурі та 343 тисячі син у суді.

Директор КП "Одесатранспарксервіс" купив за рік квартиру, будинок та 2 ділянки землі

630 тисяч гривень – стільки за 2025 рік заробив директор КП "Одесатранспарксервіс" Євген Тябус і протягом цього ж року він придбав 2 земельні ділянки в 1500 "квадратів", квартиру в Одесі на 55 "квадратів" та житловий будинок на 228 метрів. При цьому сам директор КП так і не вказав, у яку, власне, суму йому обійшлися всі ці покупки або яким чином він отримав усе це майно.

При цьому в 2024 році Євген Тябус мав 914 250 гривень накопичень, а в 2025 році 22 тисячі доларів що по суті еквівалентно його гривневій "заначці" роком раніше. Тобто іншими словами, особливих витрат на купівлю нерухомості та землі у 2025-му році директор КП "Одесатранспарксервіс" нібито не поніс, але тоді звідки взялося це майно вартістю сотні тисяч, а то й пару мільйонів гривень, загадка.

Спадщина у понад 4 мільйони гривень у директора одеських парків

Мабуть, найбільше запитань до джерел добробуту може бути адресовано директору КП "Парки Одеси" Юрію Уцеховському. На перший погляд все виглядає цілком законно та прозоро – за підсумками 2025 року за зарплати 307 тисяч гривень він отримав у спадок від матері Софії Уцехівської нерухомості на 4 млн 180 тисяч грн., тобто майже в 14 разів більше за зарплату. Який дохід його дружини-підприємниці Оксани, невідомо, але цікаве походження отриманої ним спадщини.

Так, найдорожчий об'єкт нерухомості є квартирою 66 квадратних метрів у селі Лиманка ціною 2,2 млн грн. або близько 750 доларів за "квадрат". Звідки такий недешевий об'єкт нерухомості опинився у руках матері директора КП – питання. Не зрозуміло, чи була вона його власницею з самого початку, чи, скажімо, стала його власником пізніше і на чиї гроші? Наприклад, будинок у Лиманці можна купити залежно від площі та рівня комфорту від 450 до 1600 доларів за квадратний метр. Однокімнатну квартиру в селі площею 33 квадрати можна придбати за 1 млн 237 тис. грн.

Подібне питання виникає і щодо квартири на 45,5 "квадратів" ціною 1 млн 320 тис. грн. в Одесі, та якогось нежитлового приміщення у 3,5 квадратних метри, оцінених у цілих 660 тисяч гривень.

Тим часом "Коментарі" повідомляли про те, як живуть директори комунальних підприємств Дніпра і треба сказати, що їхній спосіб життя помітно багатший, ніж у одеських колег.