Коммунальные предприятия Одессы – кто из директоров стал богаче за время войны

Беря пример с начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, который "улучшает" свое благосостояние, о чем писали "Комментарии", директора принадлежащих городской общине предприятий также "богатеют". Многие обзавелись имуществом за деньги, происхождение которых трудно объяснить.

Скандальное КП "Теплоснабжение города Одесса"

Коммунальное предприятие, отвечающее за теплоснабжение в любом городе, это, как правило, предприятие с самой большой зарплатой для его директора. Но в Одессе свой колорит и данное правило не работает. Зато работает другое: самое крупное КП – самое скандальное. Об этом говорит директорская чехарда: за 23 месяца, с июня 2024-го по май 2026-го сменилось 4 руководителя. Сейчас должность занимает Артем Захаров.

Как утверждают одесские журналисты, за 2 недели до своего назначения Артем Захаров уволился с поста замглавы департамента ЖКХ Одесской мэрии и это может быть связано со следствием, которое ведут правоохранители. Последние считают, что чиновник может быть причастен к хищениям при завышении стоимости проведения ремонтных работ на 80 млн грн.

Заметим, что согласно декларации за 2025-й год предыдущий директор КП "Теплоснабжение города Одесса" Валерий Иванов получил зарплату в 730 тысяч гривен, что на фоне, скажем Днепра или Львова с их как минимум 1 млн грн., кажется немного. Собственно, сам Артем Захаров в 2025-м году как замглавы департамента ЖКХ заработал лишь на 8 тысяч гривен меньше – 722 000.

Впрочем, новоназначенный директор КП "Теплоснабжение города Одесса" отнюдь не бедный человек и зарплата не единственный его доход, вот только источники он скрывает. Как пишут те же одесские журналисты, еще в 2024 году антикоррупционное агентство обнаружило в декларации Артема Захарова недостоверные сведения на сумму более 6,15 млн. грн. В частности, чиновник забыл указать квартиру в Николаеве (24 кв. м), авто Suzuki Grand Vitara жены и банковские вклады (60 тыс. грн, 17,8 тыс. долларов и 506 евро), а также доходы от процентов и инвестиций. Захаров еще и предоставил якобы ложную информацию о стоимости авто жены Volvo XC60 (расхождение 334 тыс. грн) и не задекларировал доходы от продажи других автомобилей: 2,7 млн ​​грн за свой Volvo XC90 и почти 3 млн грн жены за Range Rover Velar.

Действительно, странностей в декларациях Артема Захарова хватает. К примеру, в 2024-м он отчитался о покупке того самого LAND ROVER за 1,2 млн грн., а в декларации за 2025-й указал 3,5 млн грн. дохода от продажи данного авто. Каким образом спустя 2 года эксплуатации чиновник умудрился продать авто в 3 раза дороже его первоначальной цены — загадка.

Другая загадка – приобретение Артемом Захаровым и его женой Ириной в 2023-м году двух квартир общей площадью 100,4 квадратных метра, которые в декларации он оценил всего в 79 780 гривен.

КП "Одессаэлектротранс" — самый высокооплачиваемый директор

Руководителя КП "Одессаэлектротранс" Николая Литовчука можно назвать самым высокооплачиваемым директором из числа одесских директоров коммунальных предприятий. За 2025-й год его зарплата составила 1 млн 104 тыс. грн. и еще 1 млн 39 тысяч грн. (из них 751 тыс. от продажи имущества) заработала его супруга Анна Литовчук. Впрочем, расходы четы на покупку BMW X6 превысили зарплату директора КП – 1 млн 108 тыс. грн., но и после этого у них остались 1 млн 190 тыс. грн., еще один BMW X6 купленный в 2021-м году, квартира и 2 нежилых помещения.

При этом финансовое состояние КП оставляет желать лучшего – в 2025-м году при выручке в 284,8 млн грн. убыток составил 146,9 млн грн., а в 2024-м это были 193,8 млн и 71,5 млн грн. соответственно. Одесское издание "Думская" объясняет ухудшение финансового состояния КП "Одессаэлектротранс" вмешательством в его работу бывшего вице-мэр Одессы, а до того директора КП Дмитрия Шемана якобы с махинациями на запчастях и охране.

КП "Одесский землеустроительный центр" — 20% дохода на зарплату директору

Весьма значительной зарплатой – 860 тысяч гривен за 2025-й год, может похвастаться директор КП "Одесский землеустроительный центр" Людмила Потомская. При этом по данным аналитического сервиса YouControl предприятие получило доход в 4 млн 872 тыс. грн. Таким образом только фонд оплаты труда директора коммунального предприятия составил почти 20% всего дохода предприятия. Если же прибавить к этому еще 165 тысяч гривен пенсии Людмилы Потомской, то она становится миллионером. Кстати, в ее семье все зарабатывают весьма солидно – 783 тысячи ее муж, пенсионер и боец Национальной гвардии Украины, 883 тысячи дочь в прокуратуре и 343 тысячи сын в суде.

Директор КП "Одессатранспарксервис" купил за год квартиру, дом и 2 участка земли

630 тысяч гривен – столько за 2025-й год заработал директор КП "Одессатранспарксервис" Евгений Тябус и в течение этого же года он приобрел 2 земельных участка в 1500 "квадратов", квартиру в Одессе на 55 "квадратов" и жилой дом на 228 метров. При этом сам директор КП так и не указал, в какую собственно сумму ему обошлись все эти покупки или каким образом он получил все это имущество.

При этом в 2024-м году Евгений Тябус имел 914 250 гривен накоплений, а в 2025-м году 22 тысячи долларов что по сути эквивалентно его гривневой "заначке" годом ранее. То есть иными словами, особых расходов на покупку недвижимости и земли в 2025-м году директор КП "Одессатранспарксервис" как будто бы не понес, но тогда откуда взялось это имущество стоимостью в сотни тысяч, а то и пару миллионов гривен, загадка.

Наследство в более чем 4 миллиона гривен у директора одесских парков

Пожалуй, наибольшее количество вопросов к источникам благосостояния может быть адресовано директору КП "Парки Одессы" Юрию Уцеховскому. На первый взгляд все выглядит вполне законно и прозрачно – по итогам 2025 года при зарплате в 307 тысяч гривен он получил в наследство от матери Софьи Уцеховской недвижимости на 4 млн 180 тысяч грн., то есть почти в 14 раз больше зарплаты. Каков доход его жены-предпринимательницы Оксаны, неизвестно, но любопытно происхождение полученного им наследства.

Так, самый дорогой объект недвижимости представляет собой квартиру в 66 квадратных метров в селе Лиманка ценой 2,2 млн грн. или порядка 750 долларов за "квадрат". Откуда такой недешевый объект недвижимости оказался в руках матери директора КП – вопрос. Не понятно, была ли она его владелицей изначально или, скажем, стала его собственником позднее и на чьи деньги? К примеру, дом в Лиманке можно купить в зависимости от площади и уровня комфорта от 450 до 1600 долларов за квадратный метр. Однокомнатную же квартиру в селе площадью в 33 квадрата можно приобрести за 1 млн 237 тыс. грн.

Подобный же вопрос возникает и в отношении квартиры на 45,5 "квадратов" ценой 1 млн 320 тыс. грн. в Одессе, и некоего нежилого помещения в 3,5 квадратных метра, оцененных в целых 660 тысяч гривен.

Между тем "Комментарии" сообщали о том, как живут директора коммунальных предприятий Днепра и надо сказать, что их образ жизни заметно богаче, чем у одесских коллег.