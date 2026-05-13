Десятки мільйонів гривень розкрадань та зарплати у мільйони гривень – як живуть у комунальних підприємствах Дніпра

"Коментарі" повідомляли про те , який сумнівний бізнес процвітає в найбільших містах країни, який приписується мерам. Але кожен великий населений пункт – це не лише бюджет, а й чисельне господарство з власністю, яка зосереджена в комунальних підприємствах. І так виходить, що діяльність цих підприємств постійно супроводжується скандалами. "Коментарі" вирішили розібратися – як живуть керівники комунальних підприємств найбільших міст України та першим у цьому списку – Дніпро.

КП "Теплоенерго" — збиток у мільярд, зарплата директора майже 2 мільйони

Ймовірно, одержувачем найбільшої зарплати серед директорів КП Дніпра можна вважати директора комунального підприємства "Теплоенерго" Андрія Клименка. Його річна зарплата за підсумками 2025 року становила 1 млн 865 тис. грн. Зауважимо, що незважаючи на багатство, що здається, до початку російського вторгнення зарплата директора "Теплоенерго" була навіть більша – 2 млн 448 тис. грн.

Іншим символом достатку для Андрія Клименка стали два автомобілі "Мерседес", які, судячи з декларації, він купив трохи дорожче за металобрухт – всього за 175 500 гривень. Причому MERCEDES-BENZ S 500 1996 року Клименко оцінив у 97 500 гривень, тоді як на сайтах автопродаж його ціна стартує зі 150 тисяч гривень.

Зауважимо, що за версією міської прокуратури через КП "Теплоенерго" у 2020-2022 роках із бюджету Дніпра було виведено майже 247 млн грн. нібито збільшення статутного фонду. На думку слідчих, дані кошти були виведені на нецільові витрати.

КП "Управління контролю за благоустроєм міста Дніпро" – 100 тисяч гривень на місяць зарплати, дружина-бізнесмен та 5 авто

Однією з найвигідніших посад у КП є керівництво благоустроєм. У своїй декларації про доходи за 2025 рік директор КП "Управління контролю за благоустроєм міста Дніпро" Дмитро Кучерук вказав зарплату в 1 млн 192 тис. грн. за рік. Ще 4 млн. грн. запрацювала його дружина Оксана, з яких 2,2 млн. припали на дохід від її ФОПу (консалтингові послуги), а решта на продаж рухомого майна.

У директора КП зберігається 1 млн. 94 тис. грн. і 150 тисяч євро, а його дружина – 38 тисяч євро. При цьому походження американської валюти у Дмитра Кучерука неможливо зрозуміти. Так, подаючи свою першу декларацію у 2017 році як директор КП "Земград" він уже повідомив про наявність у нього 47 тисяч доларів. Оскільки згодом він працював тільки в комунальних підприємствах, можна припустити, що або він відрізнявся великою ощадливістю і всі доходи витрачав на зростання доларової заначки до нинішніх 150 тисяч, або мав додаткові доходи, про які в деклараціях воліє не поширюватися.

Крім усього іншого, сімейство має 3 легкових авто, які всі записані на Оксану Кучерук, яка купила в 2025-му році новенький китайський електромобіль XIAOMI YU7 за 2,2 млн грн.

Втім, судячи з фінансових показників КП "Управління контролю за благоустроєм міста Дніпро", керує ним Дмитро Кучерук цілком успішно. Після зниження доходів компанії із 65 млн грн. 2021-го до 57 млн на початку війни, минулого року виручка перевищила довоєнні показники — 66,4 млн., з яких 4,6 млн склав чистий прибуток.

КП "Дніпроводоканал" — мільярд збитків, десятки мільйонів розкрадань, мільйонна зарплата директора

Комунальне підприємство Дніпровської міськради "Дніпроводоканал", мабуть, найбільше КП обласного центру, яке займається водопостачанням та водовідведенням. За даними аналітичного сервісу YouControl, при доході 1,7 млрд грн. за 2025 рік підприємство отримало збиток в 1 млрд 148 млн грн. Втім, збитками підприємств сфери ЖКГ в Україні нікого не здивуєш, вони часто запрограмовані. Але водночас деяким його співробітникам живеться дуже непогано.

Так, нинішній в. о. директора підприємства Геннадій Деменін звітував у своїй декларації про доход за 2025 рік у 1 млн 70 тис. грн. у вигляді заробітної плати або приблизно 89 тисяч гривень на місяць. Це на 78 тисяч гривень менше, ніж у його дружини-підприємниці Анастасії, яка, до речі, 342 тисячі гривень у вигляді зарплати отримала від КП "Дніпроводоканал". Тобто комунальне підприємство збагатило сім'ю його директора на 1,4 млн. грн. за рік. Сім'я живе у квартирі площею 110 квадратних метрів, а дружина директора має 33% ТОВ "АІО" (сфера діяльності – здавання в оренду нерухомості, статутний фонд 309 900 гривень).

Проте, найімовірніше, справжня сума набагато вища. Так у своїй останній декларації Геннадій Деменін декларує 57 тисяч доларів США готівкою, при тому що у своїй першій декларації за 2016 рік тоді ще заступник директора підприємства він повідомляє про 250 тисяч гривень готівкою, і жодного долара. Перша валюта з'являється лише 2019-го, і одразу 15 тисяч доларів, проте джерела її надходження заступник директора КП з організації закупівель пояснити не потрудився.

Зауважимо, що саме собою крісло директора КП "Дніпроводоканал" виглядає дуже "гарячим", адже з квітня 2023 року по грудень 2025-го в ньому посиділи 6 осіб, а сьомим став Геннадій Деменін. За цей час підприємство стало фігурантом кількох розслідувань ЗМІ та кримінального провадження Дніпропетровської обласної прокуратури про можливе розкрадання 12 млн грн. Генеральна ж прокуратура вважає, що КП переплатило за електроенергію 26 млн грн.

Зауважимо, що більшу частину цього часу – з травня 2023-го по липень 2025-го, у кріслі директора провів Юрій Гамазинський, який за 2024 рік заробив 1 млн 29 тис. грн. зарплати Зараз він очолює інше комунальне підприємство Дніпровської міськради – "Міськсвітло", яке заплатило йому 2025 року 154 тисячі гривень.

КП "Дніпровський електротранспорт" — прибуток директора 100 тисяч на місяць, збиток підприємства – 30 млн

КП "Дніпровський електротранспорт", як і фактично всі підприємства його профілю країною, має суцільні збитки – на 258 млн. грн. надходжень у 2025-му році припадає 371 млн грн. збитків. При цьому його директор Володимир Кобець отримав за своє керівництво 963 тисячі гривень, що разом із 277 тисячами гривень пенсії приносять йому дохід трохи вищий за 100 тисяч гривень щомісяця. Ще близько 70 тисяч гривень він отримав у вигляді бонусів та відсотків за вкладами у банках, яких у нього близько 600 тисяч гривень, та ще 75 тисяч у вигляді готівки. Іноземної валюти ж у нього набралося на 39 тисяч доларів та 26 тисяч євро. Їздить директор КП на HYUNDAI, яку придбав у 2021-му році за 500 тисяч гривень.

При цьому місцеві журналісти відзначають часом дивні витрати компанії, яка віддає перемогу у тендерах учасникам із вищою ціною.

КП "Дніпротранссервіс" — прибуток директора мільйон, але не вистачає

Комунальне підприємство "Дніпротранссервіс", яке надає місту послуги з технічного обслуговування, почувається явно не найкращим чином. Його дохід із початку війни постійно падає, що не заважає нести витрати в десятки мільйонів гривень на власну автомийку.

При цьому справи директора КП Миколи Кокуна, незважаючи на загальний дохід у 1 млн 50 тис. грн., з яких 805 тисяч зарплата, а решта пенсії та соцвиплати, йдуть не дуже райдужно. Так, якщо у 2017 році він декларував 75 тисяч доларів готівкою, то тепер це лише 40 тисяч, а замість земельної ділянки та власного житлового будинку він тепер винаймає квартиру. Замість NISSAN та INFINITI у його власності тепер ВАЗ та "Шкода".

Проте із загальним доходом у понад 1 млн грн Микола Кокуца залишається одним із найбільш високооплачуваних директорів КП Дніпра.

КП "Міськсвітло" — майже мільйон зарплата, але й прибуток 30 мільйонів

Впритул до "клубу мільйонерів" — директорів КП Дніпра з річною зарплатою 1 млн грн. наблизився Микола Січовий, який очолює комунальне підприємство "Міськсвітло". За 2025 рік він звітував про зарплату в 937 тисяч гривень, і їздить при цьому на 36-річній ВАЗ 21061. Також він декларує володіння 19 тисячами доларів, 4470 євро і 236 тисяч гривень. Зауважимо, що "Міськсвітло" стабільно демонструє хороші фінансові результати – збитковим для підприємства став лише 2022-й, а за підсумками минулого року із 295,4 млн. грн. виручки чистий прибуток склав 30,5 млн.

КП "Дніпровський метрополітен" – будівництво коштує, а зарплата виплачується

Ось уже 4 роки як стоїть будівництво 3-х станцій метро в обласному центрі, яке зупинив турецький підрядник. При цьому саме підприємство, КП "Дніпровський метрополітен", за даними місцевих активістів, вдається витрачати на непрофільні витрати більше, ніж на основні. Так, у березні 2025 року КП замовило послуг адвокатів на 21 млн грн., що у понад 10 разів більше витрат на капремонт корпусу головного депо підприємства.

При цьому річна зарплата директора КП Андрія Овчаренка всього вдвічі менша за витрати на капремонт корпусу депо – 888 814 гривень. Для порівняння, як заступник головного інженера підприємства, Андрій Овчаренко заробляв 413 820 гривень. Зростання зарплати дозволило йому наростити свої активи в іноземній валюті з 14 200 доларів у 2018 році до 35 000 доларів у 2025-му, при цьому авто у директора КП немає, а живе він у своїй квартирі з 1996-го.

Піар через КП – освоїли у 100 разів більше зарплати, а підприємства – банкрути

"Коментарі" неодноразово звертали увагу на любов Бориса Філатова до піару, причому за бюджетні кошти та на суму в десятки мільйонів гривень на рік ще до війни. Минулого року на це звернув увагу і Офіс генерального прокурора, який оголосив підозру у розкраданні 42 млн. грн. колишньому директору одного з КП Дніпра. За деякими даними, йдеться про колишнього директора КП "Організаційно-аналітична служба" Андрія Коваленка, і за даними судових реєстрів зараз розглядається справа про розкрадання десятків мільйонів гривень із місцевого бюджету.

Зауважимо, що зарплата Андрія Коваленка на посаді голови КП за 2023 рік склала 475 тисяч гривень.

Цікаво, що хоча з липня 2025 року "Організаційно-аналітична служба" перебуває на стадії ліквідації, лише на зарплату його директора у 2025 році було витрачено 370 тисяч гривень.

Інший приклад такого "господарювання" — КП "Інформаційні системи", через яке, як вважає слідство, було конвертовано 98 млн. грн. за рахунок фіктивних договорів про купівлю товарів та надання послуг. Операція проводилася в рамках "сімейного підряду" — директора КП Катерини Смирної та її чоловіка, Сергія Смирного, який нібито виступає власником конвертаційного центру.

За даними декларацій у 2021-му році середня зарплата Катерини Смирної перевищувала 40 тисяч гривень щомісяця (467 000 гривень за рік), тобто понад 1500 доларів за тодішнім курсом, зараз це не менше 65 тисяч гривень. До речі, саме КП з грудня 2021 року перебуває також у стадії ліквідації, очолює його, як і раніше, Катерина Смирна, але декларацій про доходи після 2021-го вона більше не подає.

КП "Міська ритуальна служба" – півмільйона гривень на рік для ветерана зі 100 тисячами доларів

Ритуальні послуги у будь-якому місті традиційно вважаються сферою, де переплітаються комунальна власність та корупція. У цьому сенсі Дніпро не виняток – 2022-го року СБУ розкрила механізм отримання хабарів за землю під могилу: за офіційного тарифу у 3500 гривень брали від 10 до 50 тисяч. Цього вистачало на оборот у 7 млн. грн. на місяць.

З 7 липня 2025 року директором профільного КП "Міська ритуальна служба" став Михайло Стребіж, і це, можна сказати, досить несподіване кадрове призначення. Так, згідно з декларацією директора підприємства за 2025 рік, він заробив 503 тисячі гривень, але згідно з декларацією кандидата того ж року він заробив 1 млн 589 тисяч гривень на військовій службі в 54-й мехбригаді.

В принципі, можна зрозуміти бажання бійця ЗСУ застосувати свої сили "на громадянці", але, крім усього іншого, майбутній директор уже мав 100 тисяч доларів готівкою. Де саме заробив такі гроші нинішній директор КП "Міська ритуальна служба" — загадка, але відомо, що ще до 2014 року він займався бізнесом на території окупованого пізніше Донбасу, потім став служити у ЗСУ – спершу в батальйоні "Донбас", а потім у 54-й мехбригаді.

В останньому він, до речі, заявляв, що є директором КП "ДніпроЕкоВтор", але декларацій, які б підтверджували це твердження, "Коментарі" не знайшли, а незмінним директором підприємства зі скандальною репутацією давно вважається Едуард Мєшковський.