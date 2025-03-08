Все в дыму и пламени: спасатели показали последствия очередной массированной атаки РФ на Одессу

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Кравцев Сергей
Вечером 7 марта российские войска снова нанесли массированный дроновый удар по Одессе, в городе вспыхнули сильные пожары. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Удар по Одессе. Фото: ГСЧС
Спасатели отметили, что также пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Читайте также на портале "Комментарии" — ГСЧС в ночь на 5 марта опубликовала фото последствий массированного удара страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.
Также издание "Комментарии" сообщало – 6 марта поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под атакой находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.
Повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили.
Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.
7 марта ночью в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.
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