Все в дыму и пламени: спасатели показали последствия очередной массированной атаки РФ на Одессу

Вечером 7 марта российские войска снова нанесли массированный дроновый удар по Одессе, в городе вспыхнули сильные пожары. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

"В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание" – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что также пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — ГСЧС в ночь на 5 марта опубликовала фото последствий массированного удара страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.

"Масштабные разрушения, пожары в частных домах, пострадала гражданская и критическая инфраструктура", – говорилось в сообщении ГСЧС.

Также издание "Комментарии" сообщало – 6 марта поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под атакой находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили.

Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.

7 марта ночью в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.



