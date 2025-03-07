logo

BTC/USD

88900.38

ETH/USD

2194.81

LTC/USD

105.20

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек

Враг раз атаковал Одесщину: без света остаются более двух с половиной тысяч домов

сегодня, 09:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

6 марта поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под атакой находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек

Последствия обстрела Одесской области. Фото: прокуратура

Повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили.

Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.

7 марта ночью в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.

Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной злости России.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 2
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 3
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 4
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 5
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 6
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 7
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 8
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 9
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 10
Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек - фото 11

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с ночи и до утра страна-агрессор массированно атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Россия продолжает свой энергетический террор. Вновь под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — написал министр.

Герман Галущенко проинформировал, что там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий – принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и газоснабжения.

"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — подчеркнул министр.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости