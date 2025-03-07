Взрывы в Одесской области: оккупанты оставили без света тысячи человек

6 марта поздно вечером вооруженные силы РФ атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Под атакой находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Последствия обстрела Одесской области. Фото: прокуратура

Повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили.

Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.

7 марта ночью в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.

Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной злости России.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с ночи и до утра страна-агрессор массированно атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Россия продолжает свой энергетический террор. Вновь под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — написал министр.

Герман Галущенко проинформировал, что там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий – принимаются все необходимые меры для стабилизации энергоснабжения и газоснабжения.

"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — подчеркнул министр.