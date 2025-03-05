Массированный удар РФ по Одесской области: спасатели показали фото

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", ГСЧС в ночь на 5 марта опубликовала фото последствий массированного удара страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.
Удар по Одессе. Фото: ГСЧС
В сообщении спасатели отметили, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону.
В сообщении говорится, что более 60 спасателей ликвидировали последствия террора.
В свою очередь в ВМС ВСУ сообщили, что военные моряки ночью 5 марта уничтожили над Одесской областью десять российских "Шахедов".
Отметим, также этой ночью российские ударные беспилотники вечером 4 марта атаковали Харьков.
Как сообщил глава харьковской мэрии Игорь Терехов, вражеские дроны атаковали здание, где находится гражданское предприятие. В результате удара помещение разрушилось.
Неспокойно было также в столице. К тому же вражеские БПЛА также атаковали Сумы, Одессу и Черноморск.
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