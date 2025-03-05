Массированный удар РФ по Одесской области: спасатели показали фото

Как передает портал "Комментарии", ГСЧС в ночь на 5 марта опубликовала фото последствий массированного удара страны-агрессора по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

В сообщении спасатели отметили, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону.

"Масштабные разрушения, пожары в частных домах, пострадала гражданская и критическая инфраструктура", – говорится в сообщении ГСЧС.

В сообщении говорится, что более 60 спасателей ликвидировали последствия террора.

В свою очередь в ВМС ВСУ сообщили, что военные моряки ночью 5 марта уничтожили над Одесской областью десять российских "Шахедов".

"Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 10 ударных БпЛА типа "SHAHED-136"", – говорится в сообщении.

Отметим, также этой ночью российские ударные беспилотники вечером 4 марта атаковали Харьков.

Как сообщил глава харьковской мэрии Игорь Терехов, вражеские дроны атаковали здание, где находится гражданское предприятие. В результате удара помещение разрушилось.

"Удар вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесено повреждение двум троллейбусам", — сообщил Игорь Терехов.

Неспокойно было также в столице. К тому же вражеские БПЛА также атаковали Сумы, Одессу и Черноморск.



