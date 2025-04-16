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Все теперь в руинах: последствия массированной атаки России на Одессу

Спасатели сообщили о минимум трех пострадавших

сегодня, 07:12
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Кравцев Сергей

В ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Три человека пострадали. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Все теперь в руинах: последствия массированной атаки России на Одессу

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Позже мер Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в результате атаки российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

В ГСЧС сообщили, что пострадали три человека.                                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Одессы Геннадий Труханов в соцсетях опубликовал фото последствий и сообщил подробности российской атаки на Одессу, в частности о повреждениях в одной из больниц.

Градоначальник Одессы отметил, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

Также издание "Комментарии" сообщало – вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под атакой находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.




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Источник: https://t.me/odeskaODA/9315
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