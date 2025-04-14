Больница в огне и не только: стали известны последствия атаки россиян на Одессу

Как передает портал "Комментарии", мэр Одессы Геннадий Труханов в соцсетях опубликовал фото последствий и сообщил подробности российской атаки на Одессу, в частности о повреждениях в одной из больниц.

Удар по Одессе. Фото: Труханов соцсетях

Градоначальник Одессы отметил, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

Читайте также на портале "Комментарии" — вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под атакой находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД России Сергей Лавров снова оконфузился, заявив, будто Одессу "построили россияне". Его слова, произнесенные во время интервью пропагандистскому проекту "ТАСС Дети" 9 апреля, вызвали шквал критики в сети.

Пользователи сразу же обвинили Лаврова в откровенном извращении исторических фактов и напомнили, кто на самом деле стоял у истоков не только Одессы, но и Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

В своей речи Лавров в очередной раз пытался навязать нарратив об "исключительно русских" корнях южных украинских городов. По его словам, Екатерина II, Потемкин и "другие славные предки" якобы "осваивали" эти территории, строили порты, города, фабрики и заводы. Более того, он прямо заявил, что Одессу основали именно россияне, а современные украинские власти якобы пытаются стереть "российский след" по истории под давлением Запада.



