Враг повторно атаковал Одесскую область: прогремел сильный взрыв

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. В регионе был слышен повторный взрыв. Предварительно сообщают о двух "прилетах". Опасность повторного запуска ракеты все еще сохраняется. Об этом сообщают мониторинговые каналы.



Взрыв. Фото из открытых источников

Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная цель в Одессу!, – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.



Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.