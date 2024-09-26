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В прокуратуре показали последствия атаки по Одесской области (ФОТО)

В результате атаки по Одесской области один человек погиб

сегодня, 12:06
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Амбарцумян Анна

Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) после очередной атаки российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре показали последствия атаки по Одесской области (ФОТО)

Ракетная атака. Фото из открытых источников

По информации следствия, вечером 25 сентября, около 22:20, войска РФ нанесли ракетные удары по территории Одесского района. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, также повреждены несколько административных зданий и транспортные средства.

Кроме того, регион подвергся атаке беспилотников ночью. В настоящее время идет осмотр места событий, а полный объем разрушений и ущерба еще устанавливается.

Прокуратура совместно со следователями СБУ продолжают документирование военных преступлений, совершенных российскими военными.

В прокуратуре показали последствия атаки по Одесской области (ФОТО) - фото 2
В прокуратуре показали последствия атаки по Одесской области (ФОТО) - фото 3

Отметим, что местные СМИ писали, что вражеские войска пытались ударить по энергетике Одесской области второй вечер подряд. Жители сообщали, что "мигнул" свет во многих районах города, а окрестные населенные пункты без света. По неофициальной информации оккупанты использовали по меньшей мере три ракеты.

Напомним, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину , применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.



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Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=370595
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