В прокуратуре показали последствия атаки по Одесской области (ФОТО)

Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) после очередной атаки российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Ракетная атака. Фото из открытых источников

По информации следствия, вечером 25 сентября, около 22:20, войска РФ нанесли ракетные удары по территории Одесского района. В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, также повреждены несколько административных зданий и транспортные средства.

Кроме того, регион подвергся атаке беспилотников ночью. В настоящее время идет осмотр места событий, а полный объем разрушений и ущерба еще устанавливается.

Прокуратура совместно со следователями СБУ продолжают документирование военных преступлений, совершенных российскими военными.

Отметим, что местные СМИ писали, что вражеские войска пытались ударить по энергетике Одесской области второй вечер подряд. Жители сообщали, что "мигнул" свет во многих районах города, а окрестные населенные пункты без света. По неофициальной информации оккупанты использовали по меньшей мере три ракеты.

Напомним, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину , применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.

