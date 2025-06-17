В Одессе сильные пожары: что известно о последствиях массированного удара россиян

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Кравцев Сергей
В результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе возникли пожары, есть разрушения. Есть пять пострадавших, среди которых ребенок.
Удар по Одессе. Фото: из открытых источников
Страна-агрессор решила разбудить одесситов взрывами под утро. В городе активно раздавались взрывы с 4:41 до 4:51. Было слышно также работу ПВО.
После атаки "Шахедов" в городе возник пожар.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на рассвете враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Олег Кипер также добавил, что есть пострадавшие, информация об их количестве уточняется.
Позже Кипер уточнил, что известно о как минимум пяти раненых, среди которых есть ребенок.
Отметим, этой ночью Россия также массированно атаковала Киев. В ходе ночной атаки на украинскую столицу зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов, в результате чего пострадало много людей. Об этом говорится в заявлении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 июня российские войска атаковали Одесскую область. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области.
Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. На местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, тогда никто не пострадал.
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