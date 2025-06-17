В Одессе сильные пожары: что известно о последствиях массированного удара россиян

В результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе возникли пожары, есть разрушения. Есть пять пострадавших, среди которых ребенок.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

Страна-агрессор решила разбудить одесситов взрывами под утро. В городе активно раздавались взрывы с 4:41 до 4:51. Было слышно также работу ПВО.

После атаки "Шахедов" в городе возник пожар.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на рассвете враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками.

"Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д.", – отметил глава Одесской области.

Олег Кипер также добавил, что есть пострадавшие, информация об их количестве уточняется.

Позже Кипер уточнил, что известно о как минимум пяти раненых, среди которых есть ребенок.

Отметим, этой ночью Россия также массированно атаковала Киев. В ходе ночной атаки на украинскую столицу зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов, в результате чего пострадало много людей. Об этом говорится в заявлении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 июня российские войска атаковали Одесскую область. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. На местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, тогда никто не пострадал.



