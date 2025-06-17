Жуткие кадры после атаки РФ по Киеву: разрушенные многоэтажки, много раненых

В ходе ночной атаки на украинскую столицу зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов, в результате чего пострадало много людей. Об этом говорится в заявлении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Ужасающие преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждение двух жилых домов. В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших", — сообщил чиновник.

По словам Ткаченко, 12 раненых получили первую медицинскую помощь на месте. Госпитализация понадобилась шестерым пострадавшим. К утру пожар на местах попаданий удалось локализовать. Пожарные и медики продолжают работать.

"На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9а (школа № 67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей", — добавил Тимура Ткаченко.

Ранее Портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве раздаются взрывы — столица под массированной атакой.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что зафиксирован вызов медиков в Соломенский район. Предварительно в результате обстрела есть разрушение на верхнем этаже жилого дома.

Киевские власти сообщили, что в Соломенском районе известно о 5 пострадавших. Четверо пострадавших госпитализированы медиками. Одному оказали помощь на месте.

"В Соломенском районе пожар в нежилой застройке. Экстренные службы работают на месте", — говорилось в сообщении.

Были сообщения, что выехала бригада по вызову в Оболонский район.

Сообщалось, что бригада скорой направлялась в Днепровский район.



