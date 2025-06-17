Жуткие кадры после атаки РФ по Киеву: разрушенные многоэтажки, много раненых

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Кравцев Сергей
В ходе ночной атаки на украинскую столицу зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов, в результате чего пострадало много людей. Об этом говорится в заявлении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
По словам Ткаченко, 12 раненых получили первую медицинскую помощь на месте. Госпитализация понадобилась шестерым пострадавшим. К утру пожар на местах попаданий удалось локализовать. Пожарные и медики продолжают работать.
Ранее Портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве раздаются взрывы — столица под массированной атакой.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что зафиксирован вызов медиков в Соломенский район. Предварительно в результате обстрела есть разрушение на верхнем этаже жилого дома.
Киевские власти сообщили, что в Соломенском районе известно о 5 пострадавших. Четверо пострадавших госпитализированы медиками. Одному оказали помощь на месте.
Были сообщения, что выехала бригада по вызову в Оболонский район.
Сообщалось, что бригада скорой направлялась в Днепровский район.
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